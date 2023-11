La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga triunfa con Alejandro Sanz en los Grammy Latinos

La Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (Esaem) ha tenido especial protagonismo en la gala de los Grammy Latinos 2023. Un grupo de alumnas actuó anoche con Alejandro Sanz para deleitar al público con su arte tanto en la danza como en los coros. Su participación en la ceremonia, que se ha celebrado por primera vez en España, ha supuesto una "gran proyección internacional" y les ha permitido, según indican desde el colectivo, "colocarse en el panorama artístico internacional y de primer nivel".

El cantante y los jóvenes artistas se unieron en el escenario con una especial coreografía preparada para la ocasión del clásico del artista 'Corazón partío'. Los encargados de diseñar y crear este performance fueron la coreógrafa Lena Zafra, así como el profesor de flamenco de la escuela Benjamín Leiva. Ambos, junto al cuerpo de baile de esta escuela, crearon un número que fusionó el flamenco con el baile más contemporáneo.

En este espectáculo participaron 30 alumnos de la escuela, 18 actuales y 12 graduados procedentes de las tres formaciones académicas que esta escuela imparte que son Titulación Superior de Arte Dramático, Bachillerato de Artes Escénicas y Conservatorio Oficial de Danza, Esaem Ballet.

En este punto, desde la escuela han destacado que dos Premios Esaem como son Antonio Banderas, además padrino del centro, y Alejandro Sanz estuvieron juntos en el escenario en la entrega al actor del Premio de la Presidencia 2023, que reconoce la labor de promover la cultura alrededor del mundo.

En ese momento, Banderas se dirigió a Alejandro Sanz, que le hacía entrega del galardón, para agradecerle su actuación con los alumnos de la escuela: "Me he emocionado muchísimo cuando te he visto trabajar con los chicos de Esaem, que es una escuela de Málaga que produce una gran cantidad de artistas sobre todo para el teatro musical".

Esta colaboración en los Grammy entre Alejandro Sanz y la Escuela Superior de Artes Escénicas "llega tras una larga y afectiva relación", han señalado, recordando que el cantante recibió este pasado verano el galardón que entrega la escuela en el concierto que celebró en Málaga tras un número de dos de sus temas, 'Labana' y 'La Rosa', en el que actuaron 18 artistas del centro artístico --bailarinas y cantantes--.

Pero, además, detallan desde la escuela, otros artistas de Esaem acompañaron en el escenario en sus actuaciones a cantantes internacionales como Shakira o Andrea Bocelli.

Así, el profesor de flamenco Benjanmín Leiva, y la alumna graduada Alba Keita actúan y coreografían el tema 'Granada' del cantante Andrea Bocelli; mientras que otro talento de la escuela, Rafa Soto, ha formado parte del equipo de Shakira.