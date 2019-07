Monográfico especial de Woody Allen para los jueves de agosto en la Filmoteca Albéniz

El Cine Albéniz programará durante el mes de agosto nuevas sesiones de la Filmoteca Albéniz, que nació en 2012 con el objetivo de difundir el cine clásico en su formato original. En esta ocasión será un monográfico especial de Woody Allen.

Estas proyecciones han obtenido hasta la fecha un significativo respaldo de público y concitan el interés con una programación de películas clásicas en versión original subtitulada y en formato de celuloide (35 milímetros) y DCP.

Así, del 1 al 29 de agosto, la programación se centrará en la figura de Woody Allen con la proyección de cinco de sus obras más destacadas en el ciclo Woody Allen. Sueños de una noche de verano.

Por último, han precisado que se trata de "una magnífica oportunidad de ver en pantalla grande algunas de las películas que encumbraron a este cineasta norteamericano como una de las figuras clave de la historia del cine".

En concreto, las proyecciones son: 1 de agosto Annie Hall (Annie Hall, 1977); 8 de agosto Manhattan, (Manhattan, 1979); 14 de agosto Hannah y sus hermanas, (Hannah and Her Sisters, 1986); 22 de agosto Delitos y faltas (Crimes and Misdemeanors, 1989) y 29 de agosto Balas sobre Broadway (Bullets Over Broadway, 1994).

Todas las películas se proyectarán a las 22:00. La entrada general es de 4,5 euros y para socios Club Albéniz es de 4 euros, según han precisado. Las entradas están disponibles en las taquillas del Cine Albéniz y a través de la plataforma www.unientradas.es.