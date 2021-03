El Teatro Cervantes cita esta Semana Santa a Jordi Savall en su nuevo ciclo ‘Aeternum’

La presencia de Jordi Savall al frente de Hespèrion XXI es uno de los principales alicientes de Aeternum, un nuevo ciclo de música que celebrará su primera edición en el Teatro Cervantes esta Semana Santa. Junto al violagambista, director y musicólogo barcelonés, una referencia internacional en el campo de la música antigua, y que actuará en el teatro malagueño el próximo 3 de abril, conforman el cartel Raquel Andueza & La Galanía (31 de marzo), Musica Alchemica (2 de abril) y Alexis Delgado e Iñaki Salvador (29 de marzo). La Fundación La Caixa colabora con el nuevo ciclo, subtitulado Músicas Sacras del Mundo y cuyas entradas salen a la venta este viernes con precios entre 24 y 30 euros. Todos los conciertos se celebrarán a las 18:00 en el Teatro Cervantes y con un aforo adaptado a la normativa vigente, informaron desde el equipamiento municipal.

Aternum, que viene a tomar el relevo del antiguo ciclo de música sacra Las lenguas de Dios, plantea en su primera edición “un viaje por el Renacimiento y el Barroco español y europeo en el que podemos encontrar desde reformulaciones de obras de Bach al piano y una recopilación de música religiosa y moral de la Italia del siglo XVII hasta la interpretación de las Sonatas del rosario del austriaco Von Biber o distintas piezas para conjuntos de viola de gamba de Cabezón, Dowland, Charpentier y Purcell”, apuntaron desde la organización.

Jordi Savall y Hespèrion XXI presentarán en Málaga The teares of the muses (Las lágrimas del dolor y la felicidad), un programa que toma título de una melancólica pieza de Anthony Holborne y que incluye partituras de, entre otros compositores del Renacimiento y el primer Barroco,, Dowland, Cabezón, Guami, Scheidt, San Lorenzo, Correa de Arrauxo, Charpentier y Purcell.