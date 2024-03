Zayas o Meyerowitz: juego de tronos en el Museo Picasso Málaga

En el Museo Picasso Málaga no están, que digamos, para muchas bromas: el centro inaugurará el próximo lunes la nueva remodelación de su colección permanente, rebautizada para su exposición como Pablo Picasso: estructuras de la invención. La unidad de una obra y que mostrará hasta 2027 unas ciento cincuenta obras del titular del centro, incluidas diez nunca antes exhibidas en España. Semejante órdago acapara toda la atención de todos y cada uno de los trabajadores del museo, empezando por su director, Miguel López-Remiro. Este viernes, sin embargo, unas declaraciones recogidas por la agencia Efe relacionadas con la programación de las exposiciones temporales han invitado a desviar tal atención: el escritor y musicólogo Rodrigo de Zayas ha expresado su descontento ante la decisión por parte del museo de aplazar la exposición dedicada a su padre, Marius de Zayas, el artista, galerista y agitador cultural mexicano que abrió a Picasso las puertas de Nueva York. Esta muestra, comisariada por el que hasta finales del año pasado fue director del Museo Picasso, José Lebrero, iba a inaugurarse en octubre de este año, pero el centro decidió posponerla hasta 2025 para acoger en su lugar una muestra dedicada al fotógrafo neoyorquino Joel Meyerowitz. Ante este medida, Rodrigo de Zayas, residente en Sevilla, ha explicado que no puede garantizar la disposición de los fondos comprometidos para 2025 y ha amenazado con emprender acciones legales contra el Museo Picasso si no se celebra la exposición en los términos recogidos en el contrato.

El que fuera director del Museo Picasso, José Lebrero, es el comisario de la muestra de Marius de Zayas ahora aplazada

El Museo Picasso Málaga ya anunció el aplazamiento de la exposición de Marius de Zayas el pasado 9 de febrero a través de una nota de prensa en la que también se informaba sobre la muestra de Joel Meyerowitz. Se dan, en esta coyuntura, las complejas (y por otra parte habituales) circunstancias que atañen a los procesos de transición en lo que se refiere a la dirección artística de los grandes museos. Si Lebrero es el comisario anunciado para la muestra de Marius de Zayas, que en principio iba a poder verse del próximo 15 de octubre al 4 de febrero de 2025, el comisario de la exposición de Meyerowitz que ocupará su lugar es el actual director del Museo Picasso Málaga, Miguel López-Remiro, en el cargo desde el pasado 1 de enero. Según informaron desde la pinacoteca en su momento, la muestra reunirá una selección de las fotografías que Meyerowitz (quien, previsiblemente, estará presente en la inauguración) realizó durante su estancia en España entre 1966 y 1967, con especial protagonismo reservado a Málaga. Esta exposición, tal y como precisaban desde el museo el mes pasado, es fruto de una investigación emprendida por López-Remiro en 2015 y es la que ha obligado a posponer la muestra de Marius de Zayas, para la que, a día de hoy, no hay un calendario concreto. Ahora, en sus declaraciones, Rodrigo de Zayas se muestra tajante: "La exposición no se hará si no es en las fechas previstas en el contrato". Por su parte, desde el Museo Picasso enviaron la siguiente aclaración de López-Remiro, recogida también por Efe: "El Museo Picasso Málaga desea informar que mantiene su interés en incluir la exposición Marius de Zayas en el programa expositivo del año 2025, o más adelante, sobre la base de contar con la colaboración del Archivo Zayas. Ya se informó oficialmente al comisario de la Exposición del aplazamiento con fecha 31 de enero de 2024."

María Blanchard, en abril

Preguntado por este periódico, José Lebrero confirmó que recibió la notificación del aplazamiento por parte del museo en la fecha señalada, "después de haber estado trabajando durante un año junto a Rodrigo de Zayas para la exposición", pero declinó hacer más declaraciones tras recordar su desvinculación del museo desde el año pasado. Se da la circunstancia (otra más) de que Lebrero es también el comisario de la exposición temporal sobre María Blanchard que el Museo Picasso inaugurará el próximo 30 de abril y que promete ser una de las citas más atractivas para el arte este año en España. Así que, a pesar de todo, la transición sigue su marcha. Eso sí, Lebrero dejó caer un pequeño matiz al ser preguntado al respecto: "Estas cosas siempre dependen de cómo se relacionan los museos con los artistas".