La primera estrategia del desarrollo sostenible es el consumo de los recursos renovables a menor ritmo que su tasa de reposición. La segunda, que el de los no renovables tiene que venir acompañado de la reinversión de los beneficios en la generación de nuevos recursos sustitutivos. En esencia, se trataría de motor de movimiento continuo, sino fuera porque se cuenta con un input externo, la energía solar, que si no se aprovecha se pierde. En el urbanismo, el recurso menos renovable, no son los materiales ni la energía. Es el suelo. Construimos las edificaciones con una esperanza de vida útil de 50 años que, con un adecuado mantenimiento, puede prologarse hasta los 100. En consecuencia, las decisiones sobre la ocupación de nuevos espacios deben estar sopesadas porque, una vez que se llevan a cabo, son prácticamente irreversibles.

Málaga ha despedido el año con una serie de publirreportajes sobre su condición de ciudad de moda. Moda que la somete a un importante estrés inmobiliario, con continuos aumentos de los precios de alquiler y venta de la vivienda. Que desde algunos sectores se explica por el interés que genera en instalarse en la ciudad entre profesionales con rentas más altas que las de los locales. Por eso Málaga crece. Los datos no parecen confirmar la teoría. Que, según el INE, entre 2012 y 2021, el saldo migratorio con España fue de -3.342 personas, mientras que con Europa fue 3.874, podría confirmar la tesis. Pero si contemplamos ahora que el primer país europeo que aporta residentes a Málaga, el Reino Unido, es el quinto de total, por detrás de Argentina, Marruecos, Colombia y Venezuela, parece lógico pensar en que la causa de nuestro incremento de población resida más en la situación de estos países que en nuestro propio atractivo. Lo que es coherente con en el descenso desde 2012 del porcentaje de población que viene a vivirá desde la provincia y el resto de España, frente al incremento de la que viene del extranjero. Y nos obliga a preguntarnos si el consumo de ese recurso escaso que es el suelo está provocando realmente la creación del Silicon Valley europeo.

En vísperas de que se conozca si Málaga albergará una expo sobre la sostenibilidad, debemos recordar que una máxima del desarrollo sostenible es que "solo se puede mejorar los que se puede medir". Por lo que no estaría de más complementar nuestros eslóganes con una reflexión a la vista de algunos números.