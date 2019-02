Lo que cisneros no da...

Casado no tiene suerte con Vox. Ni "sabe cómo se definen" ni ha podido ver cómo lo hacen en las instituciones "porque solo tiene representación en el parlamento andaluz". Mala tarjeta de presentación para quien aspira a dirigir el país. Ignoro cómo calificarían la respuesta en el CES Cardenal Cisneros, en cualquier facultad de Políticas es un claro "no presentado". El veto de Vox a la condena institucional a la homofobia en el deporte o la petición de los nombres de los trabajadores dedicados a la violencia de género no significan nada.

En víspera de elecciones, los despropósitos tienden al infinito a la misma velocidad que retratan a sus autores. Casado acaba de despacharse con una afirmación lapidaria: "es bueno que las mujeres sepan lo que llevan dentro". Lo que da a entender que ahora lo ignoran. Al contrario que los hombres. O al menos que él, que tuvo que ver una ecografía todos los días. Todo un manifiesto: si las mujeres abortan es por ignorancia; y al ser un hombre el que denuncia esa carencia, el género masculino se presenta como un género más capaz. Idea en la que incide al final de su última entrevista, cuando ante la pregunta de si cambiaría la ley del aborto, aborta la respuesta. Lo importante no es esa ley, sobre la que lo que se discute son los supuestos y sobre los que tampoco se pronuncia. Lo importante es una ley de apoyo a la maternidad, para que ninguna aborte "por presiones de su pareja, padres, falta de recursos", y nuevamente, "desconocimiento". O lo que es lo mismo, que en esta España moderna de la que todos debemos sentirnos orgullosos, los abortos son la imposición del patriarcado opresor que mantiene a las mujeres en la ignorancia y las hace abortar. Ninguna lo hace libremente.

Casado ignora de qué cuerda es Vox. Quizás por eso no haya desautorizando a los de Abascal cuando han pedido la lista de los funcionarios. Como también ignora que un derecho no es el antónimo de un fracaso y que, por tanto, el derecho a abortar es independiente de las circunstancias que hayan llevado a esa situación a la mujer. Casado se explicó claramente: "la política es cada vez algo más personal". Como también reconoció que el debate sobre el aborto ha vuelto a la palestra en un déjà-vu, que él no duda en alimentar. También dijo cosas con las que es imposible no coincidir: en la confianza de que dentro de unos años nuestros nietos se sorprendan con este debate.