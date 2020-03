Antonio Pino: Un titiritero en el siglo XXI

Muy personal

Continuador de la saga familiar de títeres de la Familia Pino, del barrio de la Victoria de pura cepa, Antonio, a punto de cumplir cincuenta años, lleva toda la vida vinculado al mundo de las marionetas. “Tengo recuerdos de la infancia, de estar junto a la maleta de las marionetas. Lo he vivido de una manera natural. Siempre ayudaba a mi padre. Pasaron los años hasta que un día mi padre me dijo: “Hoy las manejas tú”. Tenía 17 años. Su padre, al que de alguna manera lleva consigo en su maleta de marionetas. “Mi padre está presente siempre, en cada función. He tenido la suerte de tener dos grandes maestros: mi padre y mi hermano Miguel, algunos años mayor que yo. No olvidaré nunca el día en que murió mi padre y al día siguiente tuvimos que trabajar. El espectáculo siempre continúa. Mi padre murió soñando y vivió sus homenajes”. Un titiritero con una familia que continuará la saga. Su mujer Isabel y su hijo Antonio Ángel de 7 años quien ya viaja con ellos en más de una ocasión. “No olvidaré el momento en que el año pasado, estando en una feria sobre marionetas, trabajando con mis muñecos miré hacia abajo y descubrí a mi hijo durmiendo sobre la maleta de las marionetas, tal y como hacía yo hace más de treinta años”. Antonio Pino, un hombre rodeado siempre de niños que se descubre ante los maestros y profesores que tratan a diario con los niños. “Me descubro ante los maestros que están educando a nuestros hijos. Hay que felicitarlos y apoyarlos incondicionalmente”. Sensible al racismo y a la migración, se siente un migrante más: “como cualquier titiritero, soy un migrante, es nuestra vida”, no deja jamás de soñar. “Nos encanta devolver a la sociedad lo que nos da, aplausos, sonrisas y besos. Cada vez que acaba una función Peneque saluda a los pequeños y da y recibe besos”. Le duele mucho cuando alguien para insultar utiliza la palabra “payaso”. Y lleva como lema la alegría en la vida. “La alegría debe ser una constante en nuestras vidas, por eso intento siempre hacer feliz a los demás”. Es una verdadera pena tener que cerrar esta crónica con Antonio Pino. ¿Un hombre con alma de marioneta o una marioneta alojada en el cuerpo de un hombre?