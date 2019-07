La persona que traigo hoy a esta sesión no necesita presentación alguna, ya que Jorge González, director desde hace mas de 13 años de nuestro emblemático Hotel AC Málaga Palacio by Marriott, se ha convertido en un malagueño por derecho propio, ganado a pulso por su enorme implicación en todo lo relacionado con nuestra querida Málaga.

Un hombre con actitud y talante que no deja a nadie indiferente, que siempre llama a las cosas por su nombre y que está dispuesto a dar lo que sea necesario por ayudar a los demás. Sin esperar nada a cambio. Un humanista de acción y convicción que esgrime desde siempre la bandera de la solidaridad. Con él cerramos la presente temporada que no retomaré hasta el mes de septiembre. Les deseo unas felices vacaciones y mejor verano.

El restaurante: Pecado Ibérico

Para este encuentro tuvimos la suerte de conocer un establecimiento, llamado a ser un referente en nuestra ciudad, en la céntrica calle Sánchez Pastor: Pecado Ibérico, perteneciente al prestigioso grupo Cervantes, un lugar especializado en carnes ibéricas y picaña argentina que cuenta como chef con Pedro Urbina, quien nos deleitó con sus elaborados y exquisitamente presentados platos, y como metre con Isaura Urbina, hermana de Pedro, toda una profesional con un reconocido currículo a sus espaldas. Cuenta además el establecimiento con un magnífico profesional de la coctelería, Alex Pritchard para mayor disfrute de los clientes. Cuatro personas en cocina y seis en sala y terraza conforman la plantilla como garantía de calidad y servicio. Toda una experiencia gastronómica, Más adelante les cuento.

El invitado: Jorge González

La entrevista con nuestro invitado de hoy no ha podido resultar mas especial y se podría decir, que en momentos, emotiva. Un hombre con una brillante carrera profesional a sus espaldas, pero que jamás se desconecta de la realidad y de la sociedad que le rodea. No se la pierdan.

Quise comenzar haciendo mención a su relevancia en nuestra ciudad. “[Silencio] No me considero referente de nada, en absoluto. Soy muy afortunado por el trabajo que desarrollo porque me permite interactuar con las personas y colaborar con los demás, pero ser referente, no, nunca”.

Pero es conocido públicamente tu implicación con las cosas más importantes de nuestra ciudad. “Pero es que Málaga me ha dado muchísimas cosas. En primer lugar, y lo más importante, es que ha hecho que me reencuentre conmigo mismo, y luego me ha hecho crear una gran familia de amigos, una familia numerosa. Tengo una devoción total por Málaga”.

Y sin embargo te hemos oído lanzar críticas en más de una ocasión. “Por supuesto, y seguiré haciéndolo. Te decía que tengo devoción por Málaga, pero a veces me enfado con ella, no se impone como creo que debería imponerse. El amor por la ciudad se muestra también siendo crítico, nadie tiene por qué molestarse. Mira, me encanta la gente de Málaga, pero deberían tener mas cariño por la ciudad y debatir las cosas sin enfrentamientos, la Feria, la Semana Santa, no hay suficiente diálogo”.

Muy personal Criado en el seno de una familia leonesa, es el pequeño de cuatro hermanos y fue el consentido de todos. Reconoce haber hecho siempre lo que quiso, pero que, aunque rebelde, era bastante controlado. Aquel niño le marcó una forma de vida y de ser. Habla con cariño y pasión de sus padres. “Mi madre es una enamorada de Málaga”. ¿Y si pudieses volver el tiempo atrás aunque fuese por un momento? [No puede evitar Jorge emocionarse al detenerse en este recuerdo de su padre fallecido] “Me gustaría estar sentado más tiempo hablando y compartiendo con mi padre. Me fui pronto de casa y aunque disfruté mucho con él, me hubiese gustado haber compartido más cosas con él y con mi familia”. ¿Y que me cuentas de León? “León es una ciudad y la más limpia de España, en serio. En Málaga no se ha educado, nos está costando mucho adoptar determinados hábitos. No cuidamos demasiado las cosas, y eso es un tema de educación”. Como ha ocurrido a lo largo de todo este encuentro, seguro que lo han podido apreciar, Jorge González no tiene el menor problema en imprimir de sinceridad sus comentarios, siempre de manera constructiva, algo digno de agradecer. No le gusta hablar de sus logros y distinciones a pesar de haber sido nombrado mejor director mundial de la cadena Marriott, algo que ostentan muy pocos en el mundo, ni mencionar su Biznaga en el Festival de Cine al mejor guión de corto. ¿Qué pasa con tu acento? “[Risas] Cuando estoy en Málaga mi acento no es leonés puro. Me considero muy malagueño y práctico el acento, pero no se me pega [risas]. Siempre digo que soy de Málaga. Me siento muy reconocido por la ciudad, cada día, por los que me quieren y los que no tanto”. Inevitablemente se nos acababa el tiempo y el espacio para está crónica y teníamos que finalizar. Jorge se marchaba raudo al cumpleaños de la hija de una gran amiga, a cumplir con sus quehaceres sociales. Si algún día lo ven correr mas que caminar, un tanto despistado, por las calles de nuestra ciudad, no se preocupen que seguramente no pasa nada. Es Jorge González, en estado puro. Un hombre para el que jamás dos días son iguales.

¿Recuerdas aquella Málaga que te encontraste cuando llegaste? “Claro. Cuando llegué, después de recorrer numerosas ciudades de España, abriendo y dirigiendo hoteles, me encontré con una ciudad desubicada. Veía que el puerto no ejercía turísticamente como tal, la peatonalización apenas existía y sobre todo me sorprendió que el entorno de la catedral no estuviese cerrado al tráfico para proteger el propio monumento. Era lo habitual en todas las ciudades de donde procedía. Y lo que más me sorprendió, profesionalmente hablando, era que había que esperar a que se llenaran todos los hoteles de la costa para comenzar a vender habitaciones en Málaga. No se veía un turista en ninguna de las playas de Málaga”.

Pero por suerte todo eso cambió. “Claro. Quiero decir alto y claro que nuestra ciudad despegó cuando Elías Bendodo fue concejal de Turismo, y con él, de la mano, Arturo Bernal. Nos encontrábamos promocionando, yo mi hotel y ellos la ciudad, por todos los rincones de España. Un trabajo duro”.

Ahora Málaga está en el candelero. “[Silencio] Estoy de acuerdo, pero hay que controlar este barco, no todo puede valer, o comenzaremos a morir de éxito. No soy nadie para exigir nada al alcalde, pero yo creo que si apostamos por una ciudad cultural y turística, hay que contar más con el sector para determinadas cuestiones.”

Tu hotel y tú personalmente estáis muy involucrados con la semana de cine. “Así es, llevamos desde el principio volcados con el festival, y es uno de los grandes eventos de la ciudad, pero tiene sus peros. Una ciudad de cine no puede estar de espaldas a él. Lo que ha conseguido Málaga con el cine es único, pero no podemos limitarnos a un par de semanas. Tenemos que crear cursos de verano sobre cine, traer charlas y conferencias a lo largo del año. Málaga tiene que ser una ciudad de cine activa, durante todo el año. Hay mucha gente que querría participar pero que en tan delimitado periodo de tiempo no pueden”.

Cambiando de tema. Eres una persona involucrada en muchos proyectos de colaboración social. “[Silencio] La solidaridad es la base de la sociedad y la responsabilidad social, incluidas las empresas, mucho más. Hay que ayudar sin más. Málaga es muy solidaria, hay fundaciones muy fuertes. Es conocido en toda España la solidaridad de nuestros artistas, Dani Rovira, Diana Navarro, Manolo Sarria, Antonio Banderas y muchísimos más que sería interminable. Hay que ser solidarios con nuestro tiempo, estos artistas lo son. Tenemos tiempo para trabajar, para la familia y para el ocio. Pues bien, hay que buscar tiempo para la solidaridad”.

Dicen que eres mas cumplido que un luto. “[Risas] Sí, es cierto, esa frase la aprendí cuando llegué aquí. Me encanta ser cumplido. Vamos demasiado rápido y no nos preocupamos de los demás. Yo eso lo llevo en mi ADN desde pequeño. Mis padres me llevaban a visitar a mis parientes enfermos al hospital. Muchas veces no subía a las habitaciones y me quedaba fuera, pero iba. Siempre iba. Eso se enseña desde pequeño”. Durante la comida continuamos con la interesante conversación.

La comida

No perdió un instante Isaura en abrir mesa y tras descorchar una botella de Javier Sanz blanco, nos presentó un plato de queso viejo curado y jamón Joselito, especialidad de la casa, y un tataki de presa ibérica sobre lecho de ajoblanco suave, verdaderamente exquisitos. Y después de reponer las primeras fuerzas, continuamos con nuestra charla.

¿Qué significa para ti el hotel AC Málaga Palacio? “Para mí lo es todo. Yo vivo la realidad de cada momento. Hemos pasado momentos muy difíciles ya que es un hotel muy grande. Lo he visto cumplir 50 años. El hotel se internacionalizó y se transformó. La llegada de Marriott no pudo ser más oportuna, en plena crisis en España. Turísticamente apenas trabajábamos, todo era negocio de empresas, no llegábamos al cliente internacional porque no éramos un hotel de referencia. Ahora tenemos el cliente puro, y la estacionalidad apenas existe”.

La llegada de Isaura con unas croquetas caseras de jamón ibérico y un pulpo a la brasa con lecho de arroz crujiente y crema de berenjena nos hizo detener de nuevo nuestra conversación. Unos platos exquisitos y con una presentación de cine. ¿Los apartamentos turísticos son vuestra gran competencia? “Yo digo que sí a los alojamientos turísticos pero no a cualquier coste. Me tachan de clasista por decir que debemos ir a un turismo de calidad y de eso nada. Yo he mordido el polvo mucho tiempo. Pero somos una ciudad de primera, hemos invertido mucho esfuerzo, tiempo y dinero”.

¿Qué tipo de hotel te gustaría dirigir? “Un hotel clásico, con historia, no con anécdotas, no confundamos. El Málaga Palacio, por ejemplo, tiene historias. Generaciones de familias han pasado por él. Yo digo que vivan las llaves físicas. Esos hoteles con realidad virtual no me interesan. Hay que mantener el equilibrio. ¿Qué pasa si no con las personas? ¿Y la comunicación? “.

Un bacalao confitado con crema de puerro y mermelada del pimiento del piquillo nos rescató de la charla. Exquisito. Para los platos que vinieron a continuación, Isaura descorchó una botella de tinto El Lero, producción propia de bodegas Lara, que maridaron a la perfección con la picaña argentina con base de patatas asadas y rúcula y la pluma ibérica con gratinado de chimichurri. Y como sorpresa un canelón de calabacín relleno de cerdo ibérico cocinado a baja temperatura y queso de idiazabal gratinado, un plato espectacular que no deben dejar de probar.

Para cerrar tan esplendido recorrido gastronómico nos fue servido un arroz con leche acompañado de unos bombones de cava. Originales y exquisitos. Felicidades a todo el equipo de Pecado Ibérico y especialmente a Isaura y Pedro Urbina por sus atenciones y profesional trato. Finalice preguntando quien es Jorge González. Y esta fue su respuesta: “Soy una persona que cuando se levanta y tras transcurrir el día quiere tener el sentimiento de haber sido justo y bueno. No pretendo nada más en la vida. No ansío nada, solo hacer bien las cosas y ser justo”.

Y yo debo añadir que a su altísima talla de gran profesional, hay que sumar la de activista de la vida y el amor a los demás, con un enorme corazón que le ocupa todo el cuerpo. Hasta siempre mi querido amigo. Las dos páginas se han quedado muy cortas.

Los vinos

BLANCO: Javier Sanz. Extraordinario vino de la D.O. Rueda, un vino con la acidez adecuada y con el aporte de recuerdos florales y monte bajo. Muy recomendable.

FINO: El Lero-Tres generaciones. Magnífico vino de la D.O. Sierras de Málaga hecho para disfrutar. Un vino que aporta sabores a frutos rojos para disfrutar larga y pausadamente.

