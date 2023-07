Benalmádena se suma a una campaña pesquera contra el consumo de inmaduros

El Ayuntamiento de Benalmádena se ha adherido a una campaña autonómica para favorecer los productos de pesca artesanal y la acuicultura y contra el consumo de pescados inmaduros, la cual está dirigida tanto a los pescadores como a los consumidores, según ha informado este jueves la edil de Playas, Presi Aguilera.

Con el lema ‘Andalucía mares que saben. Saben a cultura, calidad, frescura y sostenibilidad. Consume pescado fresco de Andalucía’, la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta ha impulsado esta iniciativa, que se realiza a nivel provincial.

La concejala ha detallado que las acciones que se llevarán a cabo persiguen el doble objetivo de concienciar sobre el problema de la comercialización de inmaduros, así como promocionar los productos procedentes de la pesca costera artesanal y de la acuicultura.

Aguilera ha subrayado “la importancia que tiene aún informar y sensibilizar a la población sobre el cuidado de las especies marinas y la importancia del sector pesquero en Andalucía, una apuesta en la que se implica firmemente el Ayuntamiento”.

“Es muy importante desarrollar esta campaña e implicarse en ella, porque aún se siguen pescando peces muy pequeños a los que no se les permite el crecimiento adecuado, y hay que seguir concienciando en que esto es algo ilegal”, ha señalado la edil, quien ha recordado que “además de ser algo prohibido, tenemos que hacer saber a todo el mundo que no los debe consumir si los encuentra ya sea en pescaderías, restaurantes, y menos comprarlos de manera irregular porque no habrían pasado los controles sanitarios”.

La concejala ha señalado que la campaña está dirigida tanto a los pescadores como a los consumidores, siendo lo importante que “concienciemos en no pescarlos ni consumirlos, porque una cosa tiene que ir de la mano de la otra ya que si los consumimos, propiciamos que se sigan pescando y nuestro deber es tratar que se erradique absolutamente estas dos maneras de actuar, y que se proteja el fondo marino y toda la pesca en Andalucía. De ahí promocionar también la pesca artesanal y de acuicultura”.

La Junta de Andalucía desarrolla la campaña a nivel provincial en sus puntos costeros más relevantes. Por ello, los días y entornos elegidos en Benalmádena son el 1 de agosto en la Playa Fuente de la Salud, el 15 en Malapesquera, y el 25 en Carvajal.

En estos lugares del litoral benalmadense se instalará una pequeña carpa y una mesa informativa en la que se realizarán actividades, juegos, sorteos y habrá regalos para concienciar a la población sobre el problema de consumir inmaduros. El horario será el mismo para los tres días, de 10:30 a 14:00 horas, y de 17:30 a 21:00.