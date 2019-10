Fomento niega que las viviendas del Valle del Genal no se puedan regularizar

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha salido al paso de las declaraciones del Ayuntamiento de Faraján en las que advertía que el decreto para la regularización de viviendas no se podría aplicar en el Valle del Genal, algo que niegan rotundamente desde el Gobierno andaluz.

En este sentido, desde Fomento sostiene que el nuevo decreto no contiene ningún artículo que impida la ampliación del mismo en esta zona de la provincia para viviendas construidas antes de dotar a este espacio de una figura de protección ambiental. "No existe artículo alguno que impida aplicar la norma en el sentido indicado y, por tanto, no existe artículo que impida declarar Asimilado Fuera de Ordenación (Afo) en edificaciones terminadas y prescritas antes de la protección"

De hecho, desde la Consejería defienden que el actual decreto es mucho más flexible que el anterior y que la derogación de parte del decreto de 2012 no conlleva el no poderlo aplicar en zonas que cuenten con las premisas anteriores, como sí habían sostenido desde Faraján.

En cuanto al título III del articulado al que también se hizo referencia desde el Consistorio, desde la Junta de Andalucía sostienen que hace referencia a la incorporación de agrupaciones de edificaciones irregulares al modelo de ciudad, "lo que no tiene nada que ver con la declaración de Afo".