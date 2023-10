Tercera edición de 'In Progress', un encuentro creativo internacional del flamenco en Torrox

Entre el Ayuntamiento de Torrox, Flamenco Festival y la Fundación Concienciarte, han lanzado la convocatoria para la tercera edición del programa de residencias y laboratorios de creación In Progress. Este evento, que se desarrollará en el Teatro Municipal Villa de Torrox, representa un punto de encuentro creativo para artistas de renombre internacional y talentos emergentes en el mundo del flamenco.

El concejal de Cultura, Salvador Escudero, junto al director de Flamenco Festival, Miguel Marín, resaltaron la relevancia de este programa como un espacio único para la exploración y experimentación en el ámbito del flamenco. Inspirado en el éxito del programa Flamenco Lab, iniciado en 2012 en colaboración con reconocidos centros mundiales como el New York City Center y el Jazz at Lincoln Center, In Progress busca ampliar horizontes creativos y reflexionar sobre temas de importancia social.

El periodo de recepción de propuestas está abierto hasta el 1 de abril de 2024. Este programa ha sido un catalizador para más de 75 artistas hasta ahora, incluyendo nombres destacados como Rocío Molina, Dorantes, Jesús Carmona, Joaquín de Luz o Esperanza Fernández.

In Progress no solo se limita a la esfera artística, sino que también aborda temas sociales, considerando el arte como una herramienta de transformación individual y colectiva. Además, fomenta el diálogo y la comprensión a través de encuentros con artistas de diversas disciplinas, países y tradiciones culturales.

El programa no se queda en el territorio local, ya que los proyectos seleccionados tendrán proyección nacional gracias a acuerdos con reconocidos espacios escénicos y festivales, incluyendo el Festival de Jerez, el Grec, el Centro Pompidou de Málaga, y Sadiers Wells dentro del Flamenco Festival Londres.

Los participantes contarán con un equipo de asesores que los acompañará en el desarrollo conceptual de sus espectáculos. Además, se proporcionará una dotación económica específica, grabación profesional del espectáculo y del proceso creativo, así como apoyo a la distribución.

El calendario del programa incluirá dos resoluciones, una en noviembre para las propuestas del primer semestre y otra en mayo para los seleccionados del segundo semestre. Las residencias tendrán lugar entre enero y diciembre de 2024.

Para obtener más información y acceder al formulario de solicitud, los interesados pueden visitar la página oficial del festival: convocatoria. La fecha de publicación de las propuestas seleccionadas será en noviembre de 2023 y mayo de 2024.