Marbella ofrece una alternativa para el futuro Palacio de Justicia

Al mismo tiempo, el magistrado Miguel del Castillo, titular del juzgado de primera instancia de Marbella criticó las promesas incumplidas y los “anuncios de inversiones que al final resultan inciertos. Por más que se promuevan iniciativas, por más que se celebren reuniones, hablar nunca sirve de nada, pues no llegan decisiones sabias y valientes”. “No merecemos trabajar en sótanos o sedes apestadas, llenas de cucarachas, roedores, ventilaciones malolientes cuando no averiadas”, concluía en su escrito.

Los abogados piden que no les “tomen el pelo” con el proyecto

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha pedido a las Administraciones Públicas que dejen “de tomar el pelo” con el proyecto para construir en el municipio un Palacio de Justicia y ha asegurado que ve con “escepticismo absoluto” y “absoluta incredulidad” los nuevos anuncios para impulsar la obra. A preguntas de los periodistas, Lara lamentó que “cuando, en función de quién esté en el Ministerio de Fomento, la Junta o el Ayuntamiento, el mensaje es uno u otro; no me creo nada”, al tiempo que reiteró que “no me creo nada de ninguno de los partidos políticos porque estén donde estén la situación no es la misma, es peor”.

El decano señaló que “cuando vea que se inician las obras, entonces diré: ahora nos quedamos tranquilos”. “Toca enfadarse porque, por las buenas, todo son buenas palabras, buenos propósitos, buenas intenciones y ya llega un momento en el que piensas que te están tomando el pelo”, señaló. “Y no se lo están tomando a Javier Lara; se lo están tomando a los abogados malagueños a los que representa Javier Lara y a la ciudadanía. Quien tiene que pelear por la justicia somos los abogados. Nosotros decimos: ya está bien”, añadió.

Asimismo, indicó que los diferentes edificios que albergan las sedes judiciales del municipio “cada vez están peor” y en algunos “no se puede estar del hedor que hay dentro”. “Ha llegado el momento de que la sociedad civil diga ‘basta’ porque no podemos seguir permitiendo que tengamos las sedes judiciales que tenemos en Marbella”, agregó. El municipio cuenta, señaló, con cerca de 1.500 abogados y expedientes judiciales “muchísimo más numerosos que los de muchísimas capitales de provincia de España”. “Con el volumen de trabajo que tiene Marbella, con la imagen, la proyección turística, tener las sedes judiciales que tenemos, que son tercermundistas, es lamentable”, concluyó.