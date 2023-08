Marbella retirará el velero encallado en la playa de San Pedro de Alcántara la próxima semana

El Ayuntamiento de Marbella ha programado para la próxima semana la retirada del velero encallado en la playa de San Pedro de Alcántara e iniciará las labores para el traslado de la embarcación a una parcela municipal, su desguace y el tratamiento de residuos.

El concejal de Playas, Diego López, ha detallado que el Consistorio “se ve obligado a tomar esta medida después de agotar todos los trámites de un procedimiento complejo, en el que se ha notificado en varias ocasiones al propietario la necesidad de llevar a cabo esta actuación y no haber obtenido una respuesta positiva y ante la falta de medios por su parte para esta intervención”.

El edil ha recordado que los hechos se remontan al pasado 15 de julio, cuando se recibió por parte de la empresa adjudicataria de los servicios de salvamento y socorrismo un aviso indicando que existía un velero a punto de encallar, por lo que el Ayuntamiento, con el fin de que no ocurriera, inició las tareas pertinentes para intentar remolcarlo, pero el propietario rehusó el ofrecimiento de ayuda, lo que propició que la embarcación finalmente quedara varada en la playa unas jornadas después.

“Puestos en contacto con el dueño del barco, que ya había tenido previamente un percance y se tuvo que remolcar la nave al Puerto Deportivo Virgen del Carmen, se le informó de que debía encargarse de retirarlo de la orilla a la mayor brevedad posible, extremo que no se producía, por lo que se procedió a realizar un requerimiento formal para que en siete días acometiera la actuación, pero la notificación fue infructuosa ya que no constaba el domicilio del propietario en España y no contestaba a las llamadas telefónicas realizadas por el Consistorio”, ha explicado el delegado municipal.

López ha señalado que, de manera paralela, se iniciaron los trámites para reflotar la embarcación, pero tras la visita de la empresa especializada a la que se encargó el proyecto se detectó que el velero se encontraba inundado y que probablemente tuviese más de una vía de agua, lo que hacía imposible ejecutar el plan preceptivo para que Capitanía Marítima autorizase la operación de rescate por mar y resultaba necesario retirarse por tierra.

Por este motivo, “se realizó un segundo requerimiento de forma personal gracias a la Policía Local y a la colaboración ciudadana en el que se puso en conocimiento del propietario que debía retirar la embarcación por tierra con maquinaria pesada y proceder a su varamiento en marina seca, dándole un plazo de dos días para llevarlo a cabo y, en caso contrario, sería la Administración local la que procedería a su retirada y desguace para garantizar que el dominio marítimo terrestre se encuentra libre y expedito”, ha precisado el concejal.

En este sentido, al no obtener de nuevo una respuesta positiva por parte del propietario, será el Ayuntamiento junto a una empresa especializada y homologada por la Junta de Andalucía el que retire el velero de la playa de San Pedro Alcántara, una actuación que, debido a la manga del velero, se acometerá con grúas especiales.