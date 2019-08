Torremolinos elaborará una ordenanza de terrazas y ruidos

“Queremos competir en las mismas condiciones que el resto de municipios. No solo por los turistas, sino por los propios vecinos, que apuesten por los negocios locales , ya que tenemos las mejores condiciones”, indicó.

“Para un municipio como el nuestro donde el turismo y el ocio , tanto para el que nos visita como para quienes residimos aquí, constituyen el motor económico y social, no se entiende que en la terraza de un restaurante no se pueda escuchar música y tampoco que a las dos de la mañana los turistas se tengan que ir al hotel en pleno mes de agosto porque existe una normativa supramunicipal que es muy restrictiva en cuanto a la clasificación de los establecimientos comerciales”, manifestó la edil de Urbanismo, Maribel Tocón.

Consejo Escolar Municipal

Si bien el primer pleno ordinario de la legislatura transcurrió con normalidad y sin grandes sobresaltos, uno de los puntos más conflictivos del pleno fue precisamente el punto número seis del orden del día sobre la creación de un Consejo Municipal de Educación a propuesta del grupo municipal del Partido Popular. Iniciativa que finalmente fue retirada del orden del día por el concejal de Educación, José Manuel Piña, al considerar que no se ajustaba a la legalidad al no cumplir con todas las garantías jurídicas reguladas por ley. Sin embargo, tras la finalización del pleno, Piña anunció a través de un vídeo publicado en las redes sociales la creación del citado consejo, en el que estarían representados madres, padres, directores de los centros, profesores, alumnos, miembros de otras administraciones e incluso de la delegación de Educación de la Junta para tomar decisiones en materia educativa en el municipio. Fuentes del Partido Popular criticaron que no se apoyara su propuesta desde el principio y aseguran que en la localidad ya existe un consejo escolar municipal desde hace dos décadas. Por último, el pleno también aprobó dos horas sin ruido y luces en la feria para los menores autistas.