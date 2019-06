Torremolinos aumentó la vigilancia policial en el municipio por amenazas ante el Pleno de investidura

El Ayuntamiento de Torremolinos incrementó la vigilancia policial en determinadas zonas del municipio los días previos a la celebración del pleno de investidura “para evitar la comisión de actos delictivos” ante las amenazas recibidas por parte de terceros a miembros de la corporación así como al propio ex alcalde Pedro Fernández Montes.

Así, en un informe de la Policía Local de Torremolinos realizado a solicitud del Partido Popular y del concejal de Vox sobre la existencia o no de autorización de servicio de protección policial al ex alcalde, el inspector jefe de la policía justifica haber “mantenido diligencias preventivas para evitar la comisión de actos delictivos contra la persona y bienes del ex alcalde de Torremolinos, Don Pedro Fernández Montes, ante los numerosos insultos, amenazas y coacciones que pusieron en peligro de forma concreta y puntual su persona y bienes, según denunció de forma verbal, más aún al haberse materializado algunos de ellos”, en relación al coche del ex alcalde que amaneció con una pintada con la palabra “traidor” el día anterior al pleno.

No obstante, añade que “no existe expediente administrativo previo, ni atestado policial al respecto, por no haberse producido incidente alguno, de los que se tengan conocimiento, desde las medidas adoptadas, habiéndose producido la propuesta y acordado las diligencias practicadas de forma verbal”.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, niegan que este recibiera algún tipo de servicio especial de vigilancia o de escolta por parte de la Policía Local como sí lo han recibido las concejalas Lucía Cuín, ex número dos de Vox, y Avelina González, edil de Por Mi Pueblo, tras los continuos ataques, insultos e incluso amenazas de muerte recibidas en las últimas semanas, y señalan que se trata de un incremento de la atención policial en la zona en la que tuvieron lugar los hechos para evitar que se produjeran nuevos actos delictivos dada la tensión existente en el municipio entre los militantes de los diferentes partidos.

Cabe recordar que el voto de la concejala de Por Mi Pueblo, Avelina González, partido liderado por Pedro Fernández Montes, fue determinante para que el socialista José Ortiz revalidara su título como alcalde por segunda vez. Ortiz fue investido alcalde el pasado 15 de junio con el voto a favor de 13 concejales: los ocho del PSOE más los tres de Adelante Torremolinos, desde este lunes su socio de gobierno, más el voto de la edil del grupo no adscrito, Lucía Cuín, y de Avelina González, quien se mostró muy crítica en su discurso hacia la candidata del Partido Popular, Margarita del Cid.