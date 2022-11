Vecinos de Casabermeja realizan una marcha de tres kilómetros para protestar contra la planta de asfalto

Los vecinos de Casabermeja se han plantado en contra del proyecto que pretende construir una planta de asfalto en el municipio, en el polígono industrial de Cabrera. Para mostrar su rechazo al proyecto y pedir al Ayuntamiento que frene la tramitación de esas instalaciones, este sábado han realizado una marcha a pie.

Vestidos muchos de ellos con camisetas negras con calaveras en las que se podía leer "asfalto NO" y banderas de similar estética, los vecinos han recorrido tres kilómetros para hacer visible su oposición a la instalación de la planta. La protesta ha contado con el apoyo de dirigentes de Izquierda Unida, entre ellos el coordinador en Andalucía, Toni Valero, y el líder de la formación en Málaga, Guzmán Ahumada, que han participado en la movilización.

La empresa que impulsa el proyecto, Áridos las dos Villas, solicitó a principios de año un informe de compatibilidad urbanística al Ayuntamiento de Casabermeja, y también ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente la autorización ambiental. La preocupación por la posible instalación de dicha infraestructura en el municipio llevó a los vecinos a crear la Plataforma No a la planta de Asfalto y a impulsar una petición de firmas en Change.org en contra el proyecto.

Los vecinos insisten en que la planta estaría situada a 850 metros de una urbanización y en un entorno natural de gran interés turístico y medioambiental, por su proximidad a las pinturas rupestres de Peñas Cabreras. Además de "contaminar y ser muy nociva para la salud", señalan en el escrito de petición de firmas de Change.org, la planta de asfalto "no generaría empleo local". Al contrario, aseguran que "sería un impedimento para el crecimiento empresarial del polígono y obligaría a otras empresas, ya instaladas, a abandonar la zona".

"Para Casabermeja, supondría un retroceso en su afán por conseguir un desarrollo sostenible y un turismo gastronómico y cultural de calidad", afirman. Por ello, piden al Ayuntamiento "que aplique todas las medidas en el ámbito de sus competencias para impedir la instalación".

"No vamos a parar"

El portavoz de la plataforma contra la planta de asfalto en Casabermeja, Juan Durán, ha señalado que se han enterado "de casualidad de que hay un expediente desde hace diez meses en el Ayuntamiento de Casabermeja para la implantación de la planta de asfalto", y que la empresa que promueve el proyecto está a la espera de informes municipales y autonómicos.

"No entiendo como nadie no ha dado la voz de alerta antes", se lamenta, asegurando que "no vamos a parar". "Lo que queremos es que esto se pare. Casabermeja no va a permitir que se le imponga y se venda su salud para que alguien pueda estar haciendo un negocio con nosotros", ha sentenciado.

Por su parte, el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, ha pedido a la Junta de Andalucía "que deje de mirar para otro lado y que no dé los informes favorables medioambientales" para su construcción porque, de lo contrario, "sería mirar para otro lado ante una demanda popular a la que tiene que hacer caso". Y es que ha indicado que los vecinos de Casabermeja "quieren dedicar su municipio al turismo gastronómico y cultural".

En esta misma línea se ha pronunciado el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, quien ha asegurado que, como parlamentario por la provincia de Málaga, va a llevar al Parlamento andaluz "aquellas iniciativas que sean pertinentes para que la Junta se posicione" sobre este caso, advirtiendo de que "no es el único que encontramos en la provincia".

De igual modo, ha indicado que Málaga "necesita un cambio de modelo productivo que apueste por la agroindustria y por la energía y la industria verde", algo que "está prácticamente ausente en los presupuestos andaluces", ha lamentado.