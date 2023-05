El benalmadense Adrián Pérez consigue el tercer puesto en el Campeonato europeo de taekwondo

El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y el concejal de Deportes, Joaquín Villazón, han recibido este martes en el Ayuntamiento al deportista Adrián Pérez junto a su entrenador Maxi Montiel, tras su excelente participación en el reciente Campeonato de Europa de Taekwondo, en el que ha quedado tercero en la clasificación y dando promoción a la ciudad.

El regidor ha destacado que “Adrián Pérez ha llevado el nombre de Benalmádena a la selección absoluta nacional de taekwondo en el campeonato europeo que se acaba de celebrar en Rumania, y ha conseguido un meritorio tercer puesto, un logro nada fácil que nos llena de ilusión y satisfacción”.

“Desde aquí nuestra enhorabuena a Adrián Pérez, un chico muy responsable no sólo en el deporte, sino también en sus estudios, que compatibiliza con el deporte de alto nivel”, ha subrayado Navas, quien ha felicitado a “Laura Tomé, que ha sido campeona por equipos, y un saludo afectuoso a Valeria Pol, que iba directa a conseguir podio, pero sufrió una lesión que le ha impedido lograr medalla”.

Por su parte, Villalón ha señalado que “el taekwondo de Benalmádena vuelve a lograr un éxito tremendo en el campeonato europeo, logrando dos grandes resultados: el tercer puesto en Individual de Adrián Pérez, y la medalla de Oro por equipos de Laura Tomé”, ha celebrado Villazón, que ha agradecido el trabajo del club de Maxi Montiel, “todo un referente en España”.

“Ha sido una experiencia increíble que he disfrutado con muchas ganas junto a mis compañeros de la selección: no me esperaba este gran resultado porque apostaba por otro tipo de categoría, pero llegué a semi finales en categoría Individual”, ha relatado el deportista, que ya se está preparando para disputar el mundial el 4 de septiembre en Finlandia.

Montiel ha agradecido “esta recepción tras los logros conseguidos por Adrián Pérez, que ganó en octavos de final al campeón mundial ucraniano, y perdió en semifinales contra el competidor rumano que acabó ganando en su categoría”. El entrenador ha recordado que “Laura Tomé sigue en su línea de lograr medallas en cada campeonato, Valeria Pol sufrió una lesión que truncó su excelente participación hasta el momento, y el resto de chicos también trabajaron muy bien”.