El día a día de un maestro de Torre del Mar de 23 años: "Mis padres me dicen que no soy consciente"

Axarquía/A lo largo de la vida, todos nos marcamos objetivos, un bienestar económico, emocional y la propia felicidad. Todo esto, en parte, lo ha conseguido Pedro Huertas, joven de 23 años originario de Torre del Mar, que consiguió aprobar las oposiciones para ser maestro de Primaria en su primera oportunidad y se ha asegurado una plaza fija. Sus ex compañeros le definen como "un alumno brillante" y sus profesores le aseguraban "que lograría mis objetivos", pero ni él mismo lo esperaba tan pronto. Ahora, tras conseguir todo esto, se enfrenta a otro reto diario, guiar y enseñar a alumnos, de apenas una década más jóvenes que él.

"Mis padres me dicen con frecuencia que no soy consciente, me recuerdan que hay personas que se sacrifican muchos años para conseguir una plaza fija. La verdad es que tienen razón, con 23 años aprobé y ya trabajo en lo que me apasiona, es prácticamente un sueño hecho realidad", se sincera el joven. Huertas es maestro de Primaria en el Ceip San Roque de Tolox, "aunque podría haber conseguido plaza más cercana", comenta, mientras se ríe al recordar "el pequeño error" que cometió a la "hora de elegir. Pero bueno, me gusta mucho mi trabajo". Actualmente, da clase a 16 alumnos de 5 de primaria y es tutor del mismo curso. Es maestro de Lengua, Conocimiento del Medio, Valores e Inglés.

Desde pequeño, Huertas supo que quería ser educador. "Era obvio, he nacido en una familia de profes, mis padres, mis tías... Me he criado en la escuela literalmente", añade. Al igual que muchos jóvenes, superó todos los obstáculos que se le pusieron por delante y con nota. En selectividad sacó un 12.112. Después estudió en el Centro de Magisterio La Inmaculada en Granada. Allí no solo aprobó la carrera, se sacó uno de los tres másteres que tiene. "En la UGR obtuve el de Español como Lengua Extranjera. Pero, paralelamente estudié, de manera on line, otro de Integración de Interculturalidad en la Universidad de La Rioja (UNIR), esto fue en el 2023, año que no había oposiciones para mi ámbito", explica. Lejos de bajar el ritmo de estudio, al año siguiente, mientras se preparaba las oposiciones, estudió otro máster on line, de Educación Especial en la Universidad de Huelva (UHU). Así qué, en 2024, Huertas ya tenía el Grado en Educación Primaria, tres másteres y una plaza fija para el resto de su vida.

Notas en las oposiciones

El joven hizo una exposición de Lengua extranjera por Inglés, para especializarse en este idioma, antes de las oposiciones, que se dividen en dos partes. "Está el baremo y el examen. En el primero se podía conseguir un máximo de tres puntos, pero yo obtuve 1,2, en mi caso mi máximo, porque no tenía experiencia laboral. Después me examiné en un tribunal con más de 80 personas. Ahí, estaba empatado entre el 27 y 45 en baremo. Respecto al examen, saqué un 9,96 en la parte oral y un 7.75 en la escrita, la mejor nota de todos en esta parte. Es decir, saqué un 9.0959 sobre 10. Esto equivale, en total, sumando todo, a un 6.6575 sobre 10, la nota corte se quedó en 6.3432. Entonces, pude obtener la segunda plaza de las seis que concedían", detalla Huertas. El joven añade, que "en ese año, en Andalucía se presentaron más de 3.500 personas para ser maestros de primaria". Según sus datos, hay una plaza para 16 personas. Curiosamente, destaca que había 25 temas, le tocó el número 25, cumple el 25 de noviembre, lo consiguió en el curso 24/25, y le tocó el destino número 25. "Este es mi número, estaba destinado a que ocurriese", bromea Huertas.

Un joven maestro de Inglés

Desde niño le ha encantado aprender Inglés. Su madre fue profesora de esa lengua, entonces decidió que él también lo iba a ser. Ha viajado a más de 25 países y ha estudiado en varios para aprender el idioma. "Con 13 años me fui a Irlanda, con 15 a Alemania, y he estado de Erasmus en Croacia y de acogida en otros países más. Sumo más de dos años viviendo fuera de España", explica Huertas.

Sobre el futuro, su máster en Español como Lengua Extranjera le permite dar clases fuera del país. "Aunque me gusta mucho viajar y vivir fuera, de momento no tengo planteado hacerlo de manera continuada, pero tengo la posibilidad de hacerlo en un futuro", admite el maestro.

Retos en el futuro

A pesar de tener trabajo fijo para toda su vida tiene una agenda de propósitos a cumplir para "mejorarme como persona". El maestro siempre tuvo admiración por otras culturas, idiomas. Además del Inglés, cuenta con un B2 en alemán y "chapurreo algún idioma más", añade mientras sonríe el veinteañero. En su currículum también presenta ponencias en colegios y charlas sobre su experiencia en el extranjero, en un futuro colaborará en otros proyectos relacionados. "Pero mi mayor reto es crecer laboralmente, sentirme realizado y enfocarme en ayudar a los pequeños de otros países, al viajar y vivir fuera he visto esta necesidad", expresa Huertas.

"Además, asumo un reto diario, dar clase a jóvenes. Recuerdo el primer día, me puse muy nervioso, no sabía cómo se hacía esto. No hay un libro a seguir, ni una estructura base, cada uno lleva su método. Por mucho que lleves preparado, siempre tienes que improvisar para que la educación sea más eficiente, no sabes cómo van a reaccionar los niños", estima Huertas, quien destaca que "se dan muy pocas horas de Inglés, se debería aumentar, es muy importante el idioma".