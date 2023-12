María Gálvez, la domadora de caballos de la Cala del Moral que conquista TikTok

María Gálvez, una joven de 27 años, residente de la Cala del Moral, comparte su vida con una dedicación intensa y apasionada hacia los caballos. Desde su infancia, este amor por los equinos se ha convertido en una vocación que ha guiado su trayectoria. Gálvez relata su fascinante viaje desde sus primeros días con un poni regalado por su padre hasta convertirse en una especialista en doma. Con más de 30.000 seguidores en TikTok y vídeos que superan el millón de visualizaciones, se ha convertido en la domadora más joven y viral de la Axarquía.

"Desde los 5 años, siempre quise tener juguetes de caballos. Mi padre, que ha sido un gran apoyo, me regaló mi primer poni, lo que marcó el inicio de mi vínculo con estos majestuosos animales", comparte María con una sonrisa.

La transición de un simple hobby a una profesión se hizo evidente cuando María se embarcó en la doma de un potrillo nacido de su primer poni. "Fue entonces cuando comencé a hacer ejercicios de doma, observando y aprendiendo en los picaderos locales", añade. Esta experiencia desencadenó su compromiso profesional con la formación equina.

En su infancia, Gálvez experimentó un momento impactante que marcó su vínculo con los caballos. Durante una de las clases de montar con su padre, salieron al campo abierto y su yegua se descontroló, corriendo desbocada río abajo. A pesar de mantenerse firme durante un tiempo, en una curva perdió el equilibrio y cayó, sufriendo un fuerte golpe que la llevó al hospital.

Sin embargo, lo que más perduró de aquel incidente fue su determinación. Al día siguiente, con la cara aún inflamada por las heridas, se levantó de la cama y le dijo a su padre: "Papá, hoy voy contigo al campo a ver a mis caballos". Esta experiencia dejó claro para Gálvez que, por muchas caídas que pudiera sufrir de un caballo, eso no sería un obstáculo para seguir adelante.

Para la adiestradora, el éxito en la doma radica en la paciencia, la constancia y la perseverancia. "Cada caballo es un mundo. Algunos son más fáciles de adiestrar, pero los difíciles requieren tiempo y comprensión. Es crucial establecer una relación de confianza y complicidad con ellos", explica con convicción.

A lo largo de los años, María ha entrenado a numerosos caballos, cada uno dejándole valiosas lecciones. "No tengo un número exacto, pero cada uno ha aportado algo a mi aprendizaje", afirma.

Dedicación y compromiso son los pilares de su día a día. La domadora invierte muchas horas para establecer rutinas de trabajo efectivas para los caballos. Su clientela, a la que se dedica con esmero, valora su dedicación y el cuidado de los animales.

La caleña describe detalladamente su método en el adiestramiento de caballos, explicando el proceso de doma de potros. Destaca la importancia de establecer una base sólida con los tres aires fundamentales: paso, trote y galope. Posteriormente, introduce a los potros al mundo exterior, una experiencia que suele generarles temor. Para superar este miedo, María opta por llevar a los potros a la calle, acompañados por un caballo más experimentado y tranquilo, al que denomina "madrina". Esta figura calmante ayuda al potro a enfrentar situaciones desconocidas y a superar sus miedos, transmitiéndole confianza y mostrándole que no hay peligro, alentándolo a seguir adelante.

Este tipo de trabajo se factura por horas dedicadas al adiestramiento del potro, con tarifas que oscilan entre los 15 y 20 euros por hora, aunque los precios pueden variar según el profesional que realice la doma.

En cuanto a competiciones, Gálvez deja claro que no tiene ningún interés en participar en concursos ecuestres. A pesar de su aprecio por presenciar estas competiciones para aprender de las experiencias, su motivación personal no reside en la competición. Prefiere sumergirse en su rutina diaria rodeada de caballos: "Montando unos, trabajando con otros y disfrutando de cada momento". Para ella, el verdadero premio no se encuentra en los trofeos o en la competición, sino en la conexión especial que logra establecer entre un potro que ha entrenado y su dueño, en el momento en que ambos encuentran disfrute mutuo en su compañía. Esta complicidad y felicidad compartida es lo que valora más en su dedicación al mundo ecuestre.

El día a día de María implica sacrificio y constancia. Además de la formación, debe ocuparse del bienestar de los caballos y resolver cualquier imprevisto que pueda suceder. Los problemas pueden surgir en cualquier momento, desde emergencias veterinarias hasta reparaciones urgentes como la rotura de bebederos, ya que los caballos no comprenden estos contratiempos. "La limpieza semanal de las cuadras es esencial para evitar infecciones debido a la humedad, cuidando así la salud de los cascos de los animales".

En su trabajo diario, Gálvez señala que los caballos, al igual que las personas, pueden tener días malos, donde pueden pasar de un día exitoso a otro desastroso, mostrando falta de concentración o comportamientos inesperados. Pero, a pesar de esos inconvenientes, la adiestradora destaca que estos animales son su vida y sin ellos no podría concebir su existencia.

Alcance en redes sociales

Recientemente, su presencia en TikTok ha generado un gran seguimiento. "No esperaba tanta atención, pero creo que la gente se siente atraída por la doma natural y la conexión que establezco con los caballos", reflexiona.

Con más de 30.000 seguidores en TikTok, la amante de estos animales ha alcanzado una gran audiencia con sus vídeos, algunos de los cuales han superado la marca del millón de visualizaciones. En esta plataforma, ha logrado captar la atención del público con su enfoque único en la doma natural y su conexión innata con los caballos. Los vídeos que muestran su trabajo meticuloso, donde se puede observar cómo los caballos responden a sus indicaciones sin arreos, han suscitado un gran interés entre los amantes de los equinos y aquellos interesados en entender la comunicación y la conexión entre jinete y caballo.

Esta presencia en TikTok le ha brindado una plataforma para compartir su pasión, pero María reconoce que, aunque los vídeos muestran momentos destacados de su trabajo, estos clips no capturan la complejidad y la dedicación que implica su labor diaria con estos animales.

Sin embargo, la joven domadora subraya la dificultad y los riesgos involucrados en su trabajo, a menudo incomprendidos en las redes sociales. "Mi labor no se reduce a dar paseos con caballos. Requiere un proceso meticuloso y dedicado para llegar a ese punto", explica.

Su dedicación y presencia activa en las redes sociales le han abierto puertas, permitiendo que tanto marcas como potenciales clientes se pongan en contacto con la adiestradora. Sin embargo, en cuanto a las marcas, señala que su compromiso con el adiestramiento de caballos consume tanto tiempo que no le deja espacio para colaboraciones adicionales en este momento. Su enfoque principal sigue siendo su trabajo con los caballos, limitando su disponibilidad para incursionar en asociaciones o colaboraciones comerciales.

En cuanto a su potencial en el campo, Gálvez se considera única en su enfoque, pero muestra respeto hacia sus colegas y aprecia la comunidad que rodea el mundo ecuestre tanto en la comarca como a nivel provincial y nacional.