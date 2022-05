El PSOE denuncia que Diputación sigue sin construir el acceso peatonal al Hospital de Ronda

El portavoz del PSOE en la Diputación de Málaga, José Bernal, ha reclamado al equipo de gobierno en la institución provincial la ejecución del acceso peatonal al Hospital de Ronda.

Bernal ha explicado que la Diputación se comprometió hace cinco años a destinar 200.000 euros para esta actuación. En concreto, el pleno de la Diputación aprobó en abril de 2017 una moción presentada por el PSOE para que la institución acometiera la construcción de este acceso peatonal. La corporación al completo con su entonces presidente a la cabeza, Elías Bendodo, respaldo esta reivindicación de los socialistas.

Bernal ha lamentado que cinco años después el equipo de gobierno en la Diputación no haya hecho nada. “Es una necesidad para la gente de Ronda, para que puedan venir caminando desde el municipio hasta el hospital. Son facilidades que se han reivindicado y reclamado en numerosas ocasiones”, destacó.

El portavoz socialista sostuvo que el PP en la Diputación de Málaga dé la espalda a Ronda. “No entendemos que no se lleve a cabo esta actuación, como tampoco entendemos que la alcaldesa de Ronda diga que no es una prioridad”, ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que “sí es una prioridad y una necesidad de los vecinos y vecinas de Ronda, que reclaman desde hace años un acceso peatonal al hospital en condiciones”. Por ello, ha asegurado que el PSOE va a volver a reclamar esta infraestructura en la Diputación.

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento de Ronda recordaron recientemente que fue un Gobierno del PSOE el que no tuvo la previsión de construir este acceso peatonal y que posteriormente la Junta de Andalucía no autorizó la construcción del paso peatonal sobre la carretera de circunvalación.

Además, recordaron que ahora se trabaja en tratar de solucionar otro problema que posee el hospital desde su construcción, ya que fue dotado con un solo acceso para vehículos, por lo que de quedar bloqueado por alguna situación no podría accederse al mismo.

En este sentido, el delegado municipal de Urbanismo, Jesús Vázquez, explicó que ya se habían realizado visitas a la zona con técnicos de la Junta de Andalucía para tratar de encontrar una solución a este problema.