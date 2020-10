Ronda rebaja un 50% la tasa de carga y descarga para hoteles

El Ayuntamiento de Ronda celebró este jueves la primera sesión plenaria telemática de su historia a consecuencia de la situación sanitaria que ha provocado que tanto la alcaldesa como algunos concejales estén en situación de cuarentena. El Pleno tuvo carácter urgente y se desarrolló para garantizar que las medidas económicas aprobadas puedan entrar en vigor en los plazos establecidos. Estuvo presidido por el primer teniente de alcalde, Jesús Vázquez, y contó con cuatro puntos en el orden del día relacionado con la modificación de diferentes ordenanzas fiscales que supondrán la bajada de impuestos de cara al próximo ejercicio económico.

El primer punto fue la modificación de la ordenanza fiscal que regula las tasas por los servicios relacionados con el Cementerio Municipal, concretamente los que tienen que ver con la coste que conlleva la exhumación, traslado, tapado y apertura de nichos en los patios 1 y 2. Según explicó la delegada de Economía, María Carmen Martínez, se trata de zonas muy deterioradas del camposanto rondeño, y era necesario que se clausuraran esos patios para velar por la seguridad de los ciudadanos, lo que se hizo en enero de 2020 donde se decretó no poder enterrar en estos dos patios. Comprobando que había personas que no podían asumir el coste del traslado de sus difuntos de estos patios a otros lugares del cementerio, se aprobó no cobrar ninguna tasa cuando haya que actuar en el traslado de los restos a otros nichos o patios.

El segundo punto trató la modificación excepcional de la ordenanza fiscal sobre las tasas de carga y descarga en los hoteles, por la que durante 2021 se rebajará el 50% durante el año que viene para los establecimientos hoteleros que hayan tenido que suspender su actividad por el estado de alarma, respondiendo así, dijo Martínez, a la demanda del sector que está viviendo unos momentos complicados. En total se van a beneficiar de esta medida 14 hoteles de la Ciudad del Tajo. Además, se modificó el impuesto de vehículos de tracción mecánica y se amplió el plazo para un pago flexible de los impuestos de los comercios.