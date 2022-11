La Serranía de Ronda sigue sin autovía tras años de incumplimentos

Tras su llegada a la presidencia de la Junta de Andalucía rápidamente se anunció que se encargaría el estudio para los posibles trazados y la realización de los informes necesarios para este proyecto. Tras tres años en el Gobierno del PP se mantiene todavía la incógnita y dicho trabajos todavía no están concluidos, aunque se anuncia que lo estarán la final de año o principios de 2024.

“Creemos que no hay intención de cumplir”

En la plataforma ciudadana Autovía Ronda Ya, que habían concedido un margen de crédito al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía tras anunciarse el estudio de los posibles trazados de esta posible nueva vía, comienzan a aparecer “dudas” sobre la intención real del Ejecutivo andaluz de acometer este proyecto.

“La consejera estuvo la semana pasada hablando tres minutos sobre el tema tras un pregunta del PSOE y no dijo nada, señaló Pedro Porras, portavoz del colectivo. Y es que asegura que la información que les habían transmitido no se corresponden con los últimos anuncios que se vienen haciendo, al tiempo que lamentan que el proyecto no aparezca con nombres y apellidos en los presupuestos andaluces como sí lo hacen otras autovías que se están acometiendo.

“Tenemos muchas dudas”, dijo Porras, que también mostró su extrañeza porque ahora se tenga que esperar a conocer la propuesta de trazado para iniciar las obras del primer tramo de 8 kilómetros hasta Pizarra. “Lo normal sería iniciar el estudio desde ese punto hasta el que estaban hechos los proyectos, creemos que no hay intención de cumplir”, dijo Porras, que se mostró decepcionado con la actitud que estaba tomando el Gobierno andaluz.

“Da la sensación de que se quiere ir dejando pasar plazos, confiábamos en que ellos sí cumplirían, es decepcionante”, insistió el portavoz del colectivo ciudadano que impulsó una multitudinaria manifestación en la que participaron vecinos de diferentes puntos de la Serranía de Ronda, ya que se considera que esta carretera no sería solo un beneficio para la cabecera de la comarca.

Y es que acercaría la capital de la provincia, a la que los vecinos tienen que acudir a realizar diferentes gestiones administrativas o a las consultas de especialidades médicas con las que no se cuenta en la comarca. Además, también se llevan años alertando sobre la peligrosidad de esas carreteras en las que se suelen registrar cada año accidentes de gravedad, por lo que se pedían soluciones urgentes.