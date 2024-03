Salida frustrada del Nazareno en Marbella este Miércoles Santo

Una salida fugaz y frustrada de Nuestro Padre Jesús Nazareno ha protagonizado la noche de Miércoles Santo en Marbella, donde la lluvia ha hecho presencia a lo largo de la jornada y ha obligado a la advocación a regresar al Templo Santo en un breve recorrido que se había acortado para sortear las precipitaciones, por lo que se ha celebrado un acto íntimo en la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación.

La presencia de lluvia de forma intermitente durante toda la jornada de este miércoles hacía presagiar que la marcha procesional prevista para este Miércoles Santo no iba a salir, de hecho el hermano mayor, Enrique Haro, se mostraba por la mañana convencido de que si las previsiones no eran favorables, no se va a arriesgar el patrimonio de la cofradía.

La salida de la procesión estaba programada para las 20:30 horas desde la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, una hora en la que la ausencia de lluvias ha hecho a los hermanos replantearse el recorrido y la posibilidad de acortarlo para desfilar a los Sagrados Titulares, para lo que se han dado un margen de media hora para decidir a las 21:00.

Con la Iglesia abarrotada de gente y los alrededores del Templo Santo, con numeroso público asistente esperando a que saliera la procesión, los tambores y cornetas de la Banda de Música Los Moraos de Alhaurín el Grande comenzaron a sonar alrededor de las 20:45 horas, que advertían con sus timbres de que Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Mayor Dolor iban a procesionar por las calles de la ciudad.

A la hora indicada han dado a conocer la decisión, con un recorrido acortado marcado por las calles Trinidad, Salinas, Arte, Portada, Chorrón, Puente Ronda, Peral, Puerta Chica, Plaza Victoria, Estación, Los Naranjos, General Chinchilla y la Plaza de la Iglesia y que finalmente ha sido frustrado al aumentar la intensidad de la lluvia.

Así, pasadas las 21:00 horas, la sección de nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno se ha dispuesto a salir del Templo Santo, con su guardería por delante, momento en el que han vuelto a caer unas gotas, lo que no ha impedido que la Hermandad haya sacado al Sagrado Titular del Templo Santo sobre las 21:15 horas bajo un chispeo intermitente y el aplauso de los feligreses. El recorrido ha sido breve, ya que la intensidad de la lluvia ha hecho que los hermanos de la cofradía hayan decidido regresar a la Iglesia a la altura de la calle Salinas.

De regreso, al Nazareno le esperaba el trono de María Santísima del Mayor Dolor en el exterior de la Iglesia, momento que se ha aprovechado para trasladar a la Virgen a su capilla, localizada en la plaza del Santo Sepulcro, recibiendo durante el recorrido una petalada a la altura del colegio Bocanegra sobre las 22:00 horas.

Actos parroquiales

Los actos parroquiales han continuado en la Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, donde se han interpretado varias marchas, alguna saeta y bailado a Nuestro Padre Jesús Nazareno en un Templo abarrotado de hermanos y feligreses.

La procesión del Nazareno es una de las más multitudinarias de la Semana Santa de Marbella, con un cortejo en el que participan más de 2.000 personas, ya que salen unos 200 nazarenos, un centenar de mujeres vestidas de mantilla, otros 100 músicos de las distintas bandas y unos 200 portadores de tronos. A lo que se suman una numerosa guardería y las promesas que van detrás del Cristo, según ha explicado Haro, que no ha querido defraudar a los devotos en la noche de este Miércoles Santo. Las advocaciones quedarán expuestas para que los vecinos puedan a lo largo de la jornada venerar a los Sagrados Titulares.

La noche del Miércoles Santo también se ha visto frustrada a consecuencia de la lluvia en otros municipios de la Costa del Sol, donde se han suspendido las procesiones previstas en Estepona, Mijas y Fuengirola.