Acaba una Semana Santa histórica. Las calles de Málaga no presenciaron ningún desfile procesional debido a la crisis del coronavirus. Pablo Atencia, presidente de la Agrupación de Cofradías, comenta las principales actividades en las que está inmersa la entidad.

–¿Cómo has vivido esta Semana Santa tan peculiar en casa?

–Sin duda ha sido una Semana Santa atípica. No hemos disfrutado de los desfiles procesionales en la calle, pero sí hemos podido vivido la Semana Santa, el tiempo litúrgico como tal. Gracias a los distintos medios de comunicación nos hemos consolado emocionalmente, ya que se ha conseguido rememorar la Semana Santa de años anteriores. También la propia Agrupación de Cofradías publicó en su página web una cartelera o resumen de todas las actividades de las 41 hermandades durante la semana. Ahí se podían ver las actividades que las distintas corporaciones habían puesto en marcha a través de sus medios tecnológicos, principalmente redes sociales. En definitiva, hemos vivido una Semana Santa de otra manera diferente, casi inimaginable, pero siendo muy conscientes que era lo mejor dentro de toda la situación de crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial. Los cofrades vivimos este tiempo de forma muy especial, y el año que viene será más intenso aún si cabe, además coincide con el centenario de la Agrupación que comienza el próximo 21 de enero.

–¿Qué tipo de contenido ha predominado en las redes sociales de las hermandades y cofradías durante esta Semana Santa tan íntima?

–Considero que se han centrado especialmente en materia de formación y caridad. Tanto la Agrupación de Cofradías como las distintas corporaciones estamos dando grandes pasos y se está avanzando mucho en los últimos años. La formación es básica para evangelizar y en este caso, el hecho de que las propias cofradías hayan difundido sus oraciones en grupo, meditaciones, reflexiones, misas o evangelio del día ayuda a potenciar más este aspecto. Todo esto nos ha hecho vivir una Semana Santa más activa en las redes sociales, pero muy centrada en la evangelización.

–¿La Agrupación mantiene alguna actividad en este tiempo de crisis sanitaria?

–Sí, tenemos en marcha un proyecto que se llama Semana Santa Solidaria, que lo pusimos en marcha el mismo 14 de marzo cuando se declaró el estado de alarma y se suspendieron las procesiones de Semana Santa. Lo primero que hicimos fue, con los responsables de caridad de la Agrupación; Mari Carmen Ledesma, vicepresidenta de la entidad, y José Manuel Álvarez, hermano mayor de las reales cofradías Fusionadas y presidente de la fundación Corinto, ponernos en contacto con Antonio Banderas, el obispo Jesús Catalá y el alcalde Francisco de la Torre, y se creó dicho proyecto. En un primer momento nos pusimos a disposición de las administraciones y presentamos tres acciones. Por un lado, ofrecimos nuestros espacios, las casas de hermandades, que se han utilizado para distribuir alimentos, entre otras funciones. Por otro lado, se ha creado un grupo de más de 100 voluntarios que trabaja en diversos proyectos, y hemos realizado una campaña de donación de sangre. Económicamente hemos colaborado con las Hermanitas de los Pobres, Cáritas, con las Misioneras Cruzadas y con Bomberos sin Fronteras. Tenemos más acciones en mente, pero estamos dosificando las ayudas porque llegan semanas difíciles. No queremos organizar por nuestra cuenta las cosas, estamos coordinados con entidades que verdaderamente conocen este problema de primera mano.

–¿Están aportando muchas ayudas los voluntarios implicados en el proyecto?

–A nivel social y emocional estamos muy satisfechos. El ofrecimiento ha sido satisfactorio. La comisión de Juventud, que lleva Laura Berrocal, hermana mayor de la archicofradía de la Sangre, y David Martín, de Salesianos, está coordinando a este grupo de voluntarios para que se cumplan los procesos burocráticos y la normativa. Pero además de este grupo, las cofradías están verdaderamente implicadas en ayudar a paliar esta situación. También contamos con la inestimable ayuda de la fundación Lágrimas y Favores.

–¿Toda esta situación afectará a la Agrupación y a las propias cofradías de Málaga?

–Por supuesto, en el momento que termine esta crisis sanitaria vendrá un tiempo de reflexión económica muy fuerte. Ya estamos presenciando cómo empresas llevan a cabo despidos, en la mayoría de los casos temporales, y evidentemente se va a notar en la capacidad económica de los cofrades. Tendremos que hacer unos planes de ajuste y adaptarnos lo máximo posible para ayudar a esas personas con los recursos de los que dispongamos.

–En cuanto a los abonados de sillas y tribunas, ¿se está estudiando una solución para poder devolverles el dinero?

–A los abonados les hemos transmitido que este tema es prioritario en la Agrupación de Cofradías. Al final son las personas más cercanas a la entidad junto con los hermanos de las distintas corporaciones. No podemos tomar una decisión hasta que no se reúna la junta de gobierno, lo que sí hemos adelantado es que se devolverá dinero, pero hay que esperar, la Agrupación de Cofradías es un órgano en el que es necesario un consenso para tomar decisiones, no depende solamente del presidente, sino de las 41 hermandades. Físicamente esa reunión ahora mismo es imposible, aunque he mantenido distintas conversaciones con hermanos mayores y todos tenemos esa intención en principio. Cuando llegue el momento nos sentaremos y valoraremos las consecuencias económicas que esto puede tener. Pero pedimos confianza y paciencia a los abonados.

–¿Esta decisión de qué manera afecta a las hermandades y cofradías agrupadas?

–Todo lo que se haga tiene una consecuencia inmediata. Aunque no se hayan celebrado las procesiones las cofradías han tenido que enfrentarse a muchos gastos. El dinero que se recauda de las sillas es para las cofradías. Por lo tanto, todo lo que se reduzca es recaudación que pierden las corporaciones. Al final la Semana Santa se basa en tres pilares fundamentales, la espiritualidad, la generosidad y la solidaridad.