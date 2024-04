El presidente de la Agrupación de Cofradías: “Ha sido una Semana Santa muy mala, pero quedarán los buenos recuerdos”

Tras una Semana Santa atípica, donde las adversidades climatológicas han marcado el rumbo de los diferentes cortejos procesionales, y pocas horas después de terminar la veneración extraordinaria en San Julián del Resucitado y la Reina de los Cielos a causa de su no salida a las calles, el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín atiende a Málaga Hoy para dar sus primeras impresiones sobre la Semana Santa de 2024 y hacer un pequeño balance sobre la misma. Habla de participación, sobre el público o de los aspectos a mejorar de cara a la Semana Santa del próximo año, con la que ya sueñan los cofrades.

-Como hablaba en la entrevista previa realizada en este mismo medio, ha sido su primera Semana Santa en el cargo, ¿cómo la ha vivido?

-Gestionando lo que me tocaba gestionar. En condiciones normales hubiera sido un poco más fácil porque estaba todo ya más o menos hablado y preparado, pero al haber tenido tantísimas incidencias con la climatología pues hemos tenido que gestionar todas las eventualidades que se nos han ido produciendo. Una Semana Santa muy intensa y vinculada, sobre todo, a utilizar todos los resortes que teníamos para que lo salvable se pudiese salvar, y creo que en general ha salido razonablemente bien.

-Si la Semana Santa de 2023 se recuerda por el pleno de cofradías en la calle, este se recordará por todo lo contrario

-A nivel estadístico, y así ha sido, hemos tenido una Semana Santa muy mala en cuanto a cofradías en la calle, pero al final quedarán los buenos recuerdos de la Semana Santa. Cuando pase un tiempecito, cada uno se quedará con muchos más recuerdos, porque yo creo que todos hemos tenido también vivencias positivas.

-Respecto a vivencias positivas, ha sido también una Semana Santa de hechos históricos como la entrada de Pollinica en la Catedral o de una jornada de Martes Santo que parece cada vez más atractiva para el cofrade. ¿Qué balance hace también de esto?

-Yo creo que hay un balance de todo lo que rodea al procesionismo. Hemos disfrutado mucho de las procesiones que han salido. Hemos tenido, como bien dices, un buen Martes Santo. El Jueves Santo las cofradías también fueron magníficamente. Hay que resaltar que los horarios se han cumplido prácticamente al 100%, eso también es un buen indicador. Y en las cofradías que no han podido salir, la vivencia tanto en mi cofradía como en las que hemos visitado, que han sido todas las que no han salido a la calle, lo que he visto también es una actividad interna muy positiva, de mucho afecto entre todos los hermanos, de muchas sensaciones de cariño y que creo que también es importante. No era lo que teníamos planeado pero desde luego sí que creo que en general se le ha sabido sacar partido a esta desgracia de no salir.

-Ha dado la sensación de que, durante esta Semana Santa, se ha incrementado el número de participantes en los cortejos de las cofradías. ¿Comparte esta sensación el presidente?

-Sí. Previamente todas las cofradías nos contaban que habían podido repartir sus hábitos nazarenos y que, incluso, habían tenido más peticiones de túnicas, y en los tronos una cosa parecida, que se habían llenado pronto y que incluso algunas listas de espera se habían incrementado. Por lo tanto, la participación este año era muchísimo más importante que en años anteriores. Finalmente no ha podido ser en líneas generales, pero sí que los previos ya anunciaban una participación muy amplia de nazarenos y portadores.

-No todas las hermandades han podido pasar por el recorrido oficial, sí parece o da la sensación de que está algo más asentado. ¿Es así o quedan todavía aristas por resolver?

-Más que de aristas yo hablaría de mejoras por introducir, eso siempre va a ocurrir porque cualquier cosa que se pone en marcha se le van viendo debilidades y fortalezas. Una vez que se ha asumido el recorrido que tenemos, porque es este el que tenemos, hay que trabajar para él y todos tenemos que ir haciendo un esfuerzo para irnos adaptando porque, es verdad, que son cambios muy importantes y necesitan un tiempo de asentamiento.

-Durante las procesiones de esta Semana Santa parece que el público ha guardado más respeto y silencio al paso de las procesiones y las imágenes en comparación de otros años. ¿Comparte también esta sensación?

-Yo creo que en general el comportamiento del público en la calle es bueno. Yo no he tenido nunca impresiones de que haya una falta de respeto ni nada. Es verdad que a veces hay más ruido de la cuenta, en algunas zonas hay mucho diálogo y no se está pendiente de lo que está pasando por allí delante, pero en general el público yo creo que tiene muy claro lo que quiere ver y, salvo excepciones que siempre van a existir, yo tengo un alto concepto del público cofrade a nivel calle que asiste a las procesiones.

-Ha pasado poco tiempo desde que finalizó el acto del Resucitado en San Julián pero, ¿ha podido palpar ya el sentir de las cofradías y hermanos mayores?

-Sí ya hemos comentado y hablado porque, desgraciadamente, hemos tenido más tiempo de la cuenta, y en general todos resaltan lo mismo, unas situaciones excepcionales pues nos obligan a tomar posicionamientos y decisiones que son excepcionales. No he notado en ningún hermano mayor la sensación dramática de haber sufrido por no salir a la calle, sino que los que no han podido salir, hemos encontrado la parte positiva de la convivencia dentro de la casa hermandad. Creo que podemos sentirnos satisfechos a nivel institucional, tanto en la agrupación como en las cofradías, de que hemos estado continuamente coordinándonos para que, como decía, todo lo que pudiera salvar, se salvase de manera ordenada y con muchísimo respeto para las cofradías. Yo creo que en ese aspecto sí que nos podemos sentir satisfechos.

-¿En qué aspectos comenzarán a trabajar en la agrupación de cara a la Semana Santa de 2025?

-Hay muchas cosas que revisar. Cuando las circunstancias son tan adversas como las que hemos tenido este año pues nos ha obligado a poner en valor muchas cosas, a revisar otras y yo creo que de todo esto vamos a sacar conclusiones, pondremos cosas en común de qué pensamos que no se ha hecho bien, de cómo ha cambiado la ciudad o de cómo cambian nuestras cofradías y de cómo tenemos que adaptarnos en situaciones como estas a las circunstancias. Después tenemos temas que ya estaban pendientes y que tenemos que plantear para el curso cofrade que continua, independientemente de que este año hayamos tenido una Semana Santa tan compleja como la que hemos tenido. Seguiremos con el trabajo que ya teníamos y haremos nuestra revisión post Semana Santa como todos los años.