Ronda, sin procesiones el Viernes Santo

El Viernes Santo de Ronda no tendrá procesiones. Tras las suspensión anunciada esta mañana por la hermandad de Las Agustias pocos minutos antes de la hora prevista para su salida, la hermandades del Santo Entierro y la Soledad han remitido sendos comunicados anunciando que sus juntas de gobierno habían tomado la decisión de no procesionar ante las adversas condiciones meteorológicas previstas para la ciudad del Tajo para esta tarde y noche cuando debían realizar su estación de penitencia.

En ambos casos han anunciado que los hermanos no están obligados a acudir a la iglesia con el hábito nazareno para participar en los actos religiosos internos de cada cofradía.

Además, tanto la iglesia de la Merced como la Casa de Hermandad del Santo Entierro abrirán sus puertas para que todas aquellas personas que lo deseen puedan visitar a sus sagrados titulares.

Por la mañana en la iglesia de Santa Cecilia se vivieron los primeros momentos de tristeza tras el anuncio de no realizar estación de penitencia. Una vez concluido el acto religioso que tuvo lugar en el interior del templo se interpretaron varias marchas procesionales por parte de las bandas que tenían previsto acompañar a la hermandad en su recorrido. No obstante, no se realizó ningún tipo de movimiento con los tronos aunque los horquilleros estaban dispuestos en sus varales.

Tampoco faltaron un numeroso grupo de mujeres vestidas de mantilla que permanecieron acompañando a los hermanos hasta que terminaron todos los actos dentro de la iglesia.

A pesar de que la lluvia sigue sin dejar de caer sobre Ronda y la decisión parecía inevitable desde hacía horas, muchos no pudieron evitar derramar lágrimas ante la imposibilidad de salir.

La alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, también visitó el templo para acompañar a los hermanos de la hermandad en estos momentos complicados.

La ciudad del Tajo pone así un triste cierre a una semana en la que tan solo Pollinica y Huerto han podido realizar sus estaciones de penitencia a causa de una lluvia que lleva cayendo desde la noche del Domingo de Ramos de forma casi ininterrumpida. Algunas sí han realizado actos de penitencia en el interior de los templos como Gitanos o Silencio.