Once años sin liberación del preso por el Cristo del Amor de Marbella

La Cofradía del Cristo del Amor es una de las más queridas y antiguas de Marbella, datando su constitución de mediados del siglo XX, concretamente del 22 de abril de 1948. Desde pocos años después de su fundación, esta hermandad obtuvo una facultad especial –que le ha otorgado cierta fama en la ciudad– para poder liberar un preso, aunque ya han pasado once años desde la última vez que pudo llevarla a cabo.

La prerrogativa le fue concedida por primera vez en 1950 de mano de los jueces locales. Inicialmente, podía aplicarse sobre presos preventivos de los que se encontrasen en el arresto municipal en dicho momento, y así fue hasta que se dieron una serie de modificaciones legislativas, cuando las personas a las que se le concedía la medida de gracia pasaron a provenir de otros centros penitenciarios.

Tradicionalmente, el acto tenía lugar los Jueves Santo a la salida de la Hermandad desde la Plaza de los Naranjos. Sobre las ocho de la tarde, decenas de personas se acercaban hasta allí para ver el acto de liberación del reo, al que casi siempre antecedían unas palabras de algún hermano de la Cofradía, del alcalde u otros cargos institucionales desde el balcón del Ayuntamiento.

“Es un acto muy bonito, por eso siempre ha reunido a una gran cantidad de personas, porque gustaba muchísimo, siempre se liberaba en el balcón del Ayuntamiento o en el conservatorio antiguo”, cuenta Manolo Gómez, miembro de la Junta Directiva del Cristo del Amor.

Gómez, que ha estado ligado a la Cofradía toda su vida y es hijo de uno de sus fundadores, reconoce que desde la hermandad se han hecho intentos, aunque sin éxito, por continuar con este acto tan recordado por la población marbellí y que solo se ha dejado de celebrar en momentos determinados, como cuatro años en la Transición o en aquellos en los que ningún preso cumplía con los requisitos: “La última vez que se hizo una propuesta fue en 2021 para que pudiese salir en 2022, pero no es un tema fácil, sobre todo por problemas burocráticos. También hay que tener en cuenta que en esos once años hay dos años de parón por la pandemia”.

“A veces no se ha aceptado, otras veces no ha llegado un documento a tiempo, al final se necesita mucha antelación, porque en estos procesos intervienen varias instituciones”, explica. Además, las cofradías son quienes hacen la propuesta, pero no quienes toman la decisión de concederla, ya que esta recae directamente sobre el Consejo de Ministros del Gobierno.

En España son conocidas otras congregaciones religiosas que llevan a cabo este tipo de actos. En Málaga el ejemplo más popular es el de la Cofradía de El Rico, que anualmente centra la atención de los fieles y del público general llegadas estas fechas. En el caso del Cristo del Amor de Marbella, este no ha podido continuar con su tradición desde 2013, aunque según revela Gómez no pierden la esperanza: “Queremos retomarla para el próximo año”.