Así son las procesiones de la Semana Santa de Málaga

La Semana Santa de Málaga fue declarada de Interés Turístico Internacional el 16 de febrero de 1980. En ella residen múltiples detalles que la hacen única en España. Entre ellos se encuentran la gran variedad de cofradías que procesionan, las bandas de música que acompañan a los sagrados titulares y las tradiciones particulares que cada una de las hermandades tiene. Os dejamos a continuación seis aspectos que hacen especial la Semana Santa de Málaga.

La Pollinica que no Borriquita

Normalmente la primera cofradía del Domingo de Ramos en España suele ser la Borriquita, pero en Málaga se llama Pollinica. Este es el nombre coloquial que recibe la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús a su Entrada en Jerusalén y María Santísima del Amparo. Este apelativo tiene su origen en el pollino, un asno joven, sobre el que se sitúa el Señor.

El romero de la Esperanza

Cada Jueves Santo, la Cofradía de la Esperanza esparce romero por el suelo para que su Virgen lo bendiga a su paso. Esta acción se lleva a cabo desde el siglo XX y extiende el olor a romero por las calles del centro de Málaga. Cierto es que actualmente un grupo de acólitos son los encargados de repartir esta planta aromática que portan en unas cestas.

El manto de flores de Las Penas

La imagen de María Santísima de las Penas procesionó por primera vez en el año 1943 en un pequeño trono y con un manto de terciopelo. Al año siguiente, el jardinero mayor del Ayuntamiento de Málaga confeccionó un manto de flores para que la Virgen tuviera uno. Desde entonces, año tras año, María Santísima de las Penas luce un manto distinto elaborado por jardineros municipales, que sale en procesión el Martes Santo.

Los tronos

En Málaga, los Cristos y las Vírgenes no van sobre pasos, sino sobre tronos. La palabra paso no es empleada por los malagueños en su Semana Santa. Los tronos son llevados por hombres y mujeres de trono sobre sus hombros. Todos los portadores se colocan en fila, según su estatura, entre los varales, estructuras de metal de varios metros de longitud que hace que no tengan que ir debajo de las imágenes, sino a los lados, delante y detrás de ellas.

La túnica blanca del Cautivo

En sus orígenes la imagen de Jesús Cautivo fue diseñada para ser expuesta como Ecce Homo, pero debido a problemas con la comunidad eclesiástica y a los pocos recursos que se tenía en aquellos tiempos, se decidió vestirse con una túnica blanca. Esta acción, improvisada, tuvo un gran impacto en la sociedad que hizo que se mantuviera esta túnica blanca en las siguientes semanas santas, llegando hasta la actualidad como una de las imágenes con mayor repercusión de toda la Semana Santa de Málaga.

La liberación de un preso por la Cofradía de El Rico

La Cofradía de El Rico de Málaga cada Miércoles Santo libera a un preso. Esta tradición se basa en una pragmática real de Carlos III, dictada tras una epidemia de peste en 1756 que incidió gravemente entre la población y ocasionó la suspensión de las procesiones de Semana Santa de 1759. Este privilegio fue ratificado por Juan Carlos I poco después de ser proclamado monarca.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 20 de marzo el indulto de un preso para la Semana Santa de este 2024. El preso liberado es un hombre de 48 años que llevaba un año y siete meses en la cárcel de Archidona.