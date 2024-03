Las bandas de música que acompañan a las cofradías de la Semana Santa de Málaga

La Semana Santa de Málaga no sería la misma sin la música. Decenas de formaciones musicales acompañan año tras año a los titulares de cada Hermandad durante su recorrido por las calles del centro de la ciudad.

Las bandas de música desempeñan un papel fundamental en la Semana Santa de Málaga, añadiendo una dimensión emotiva y espiritual única a las procesiones que caracterizan esta celebración. Con sus melodías solemnes y emotivas, estas bandas acompañan a las imágenes religiosas, creando una atmósfera de reverencia y devoción que envuelve a los fieles y espectadores por igual. Su música trasciende lo puramente auditivo, evocando sentimientos de reflexión, respeto y conexión con la tradición y la fe. Además, las bandas representan una parte vital del patrimonio cultural de la región, transmitiendo de generación en generación la riqueza musical y espiritual de la Semana Santa malagueña.

Dependiendo de la Cofradía puede haber una, dos e incluso tres formaciones musicales diferentes entre las que estarán las Bandas de Música, Bandas de Cornetas y Tambores, Agrupaciones Musicales o Capillas Musicales. Todas ellas con el mismo objetivo: poner banda sonora a la semana más importante del año para muchos malagueños.

Domingo de Ramos

El primer día de la Semana Santa de Málaga está protagonizado por nueve cofradías: Pollinica; Lágrimas y Favores; Dulce Nombre; Salutación; Humildad y Paciencia; Humildad; Huerto; Salud; y Prendimiento.

En Pollinica este 2024 la Banda de Cornetas y Tambores de la Hermandad del Nazareno de Almogía a la cabeza, la Agrupación Musical La Vera Cruz de Campillos tras el Cristo y la Banda de Música de Santa Cecilia tras la Virgen, componen el acompañamiento musical de esta Hermandad. Con Lágrimas y Favores irá la Banda Municipal de Arahal de Sevilla y con Dulce Nombre recorrerá las calles de Málaga la Agrupación Musical María Santísima de los Dolores de Linares y la Banda de Música Trinidad Sinfónica.

Con Salutación procesionarán la AM San Lorenzo Mártir y la BM Jesús Nazareno de Almogía. Junto a Humildad y Paciencia llegarán al centro de la ciudad la CCTT de Nuestra Señora del Carmen y la BM Cruz del Humilladero. Acompañando a Humildad estarán CCTT del Paso y la Esperanza y la BM Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Por otro lado, con el Huerto estarán la AM Cautivo de Estepona y la BM de Vera Cruz de Almogía. En Salud la música la pondrán la CCTT Jesús Cautivo y la BM Nuestra Señora de la Paz. Por último, en Prendimiento en la cabeza irá la CCTT del Real Cuerpo de Bomberos, tras el Cristo estará la AM Virgen de Gracia de Archidona y con la Virgen irá la BM Soledad Coronada (Congregación de Mena).

Lunes Santo

Cabe señalar que algunas formaciones musicales acompañan a Cofradías de diferentes días de la Semana Santa de Málaga. Por lo que el Lunes Santo algunas de estas bandas volverán a recorrer las calles del centro. Con Crucifixión, la primera del día, estarán la CCTT de Nuestra Señora del Carmen del Perchel tras el Cristo y la BM Jesús Nazareno de Almogía tras la Virgen. Con Pasión irán en la Cruz Guía la CCTT de Jesús Nazareno de Almogía, con el Cristo la CCTT del Paso y la Esperanza y con la Virgen la BM Municipal del Arahal.

En el caso de Gitanos, les acompañarán la CCTT Dolores Coronada de Álora, la CCTT de Gitanos y la BM de Zamarrilla. Con Dolores del Puente procesionarán la CCTT de Flor entre Espinas de Loja, la BM de Santa Cecilia de Málaga y la BM Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración de Málaga.

En el caso de Cautivo, la primera banda estará tras el Cristo y será la CCTT Jesús Cautivo. Abriendo la sección de la Virgen estará la CCTT del Real Cuerpo de Bomberos y tras la Virgen irá la BM Trinidad Sinfónica. Con Estudiantes irán la CCTT Santísimo Cristo de la Redención de Benalmádena, la BM Nuestra Señora de la Soledad y la BM Nuestra Señora de la Paz.

Martes Santo

La banda sonora del Martes Santo la pondrán en el Rocío la CCTT Suspiros de Pasión de Alameda, la AM Vera Cruz de Campillos y la BM Virgen del Rocío de Málaga. Con las Penas estará la CCTT del Paso y la Esperanza y la BM Nuestra Señora de la Paz. En cuanto a Nueva Esperanza, el Cristo a la ida hacia el centro tendrá la música de la AM Rescate de Linares y a la vuelta la AM Virgen de Gracia de Archidona. En la Virgen estará la BM de Zamarrilla.

Con Humillación y Estrella recorrerán las calles del centro histórico la CCTT del Real Cuerpo de Bomberos, la CCTT de Nuestra Señora del Carmen y la BM de Las Golondrinas de Vélez-Málaga. En el caso de Rescate la música la pondrán la AM San Lorenzo Mártir y la BM Vera Cruz de Almogía. Y en Sentencia irán CCTT Jesús Nazareno de Almogía, AM Arroquia Martínez de Jódar, Jaén y la BM Nuestra Señora de la Soledad.

Miércoles Santo

Para el Miércoles Santo la música correrá de la mano de la AM Nuestro Padre Jesús Cautivo de Estepona, la CCTT Coronación de Campillos, la Banda de Cornetas, Tambores y Fanfarria de la Brigada de Paracaidistas del Ejército de Tierra y la BM del Paso y la Esperanza en Fusionadas. Con Mediadora llegarán la CCTT del Paso y la Esperanza y la BM Cruz del Humilladero. En Salesianos irá la CCTT de Jesús Cautivo.

En el caso de la Hermandad de la Sangre el acompañamiento musical será de la AM Vera Cruz de Campillos y la BM Nuestra Señora de la Paz. En cuanto a El Rico, con ellos irán la CCTT del Santísimo Cristo de la Redención de Benalmádena, la BM Trinidad Sinfónica y la BM Nuestra Señora de la Soledad. Con la Paloma procesionarán la CCTT del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, CCTT de Nuestra Señora del Carmen y la Agrupación Musical-Cultural de la Santa Vera Cruz (La Pepa). Por último, en la Expiración desfilarán la CCTT del Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de Valdemoro, la BM Antiguos Alumnos de la Expiración y la BM Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Jueves Santo

Para el Jueves Santo, con la Sagrada Cena procesionarán el Escuadrón de Clarines Fusionadas, la AM Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba y la BM Nuestra Señora de la Paz. Junto a Santa Cruz estarán la CM Caeli y la BM Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración. En Viñeros irán la AM San Lorenzo Mártir, la BM Santa Cecilia de Sorbas de Almería y en la Catedral actuará la Coral de Voces de Viñeros.

En Vera Cruz estarán la BM Maestros Infantiles de Los Barrios de Cádiz y en Zamarrilla irán en CCTT de Nuestra Señora del Carmen y la BM de Zamarrilla. En el caso de Mena procesionará los tambores roncos de La Legión, la Banda de guerra del Tercio ‘Duque de Alba’, I de la Legión (Ceuta), y música de la Brigada de La Legión, ‘Rey Alfonso XIII’, con sede en Almería y la BM Nuestra Señora de la Soledad. En el caso de Misericordia, contarán con la música de la CCTT del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, la CCTT Nuestro Padre Jesús Cautivo y la BM Cruz del Humilladero de Málaga. Por último, con la Cofradía del Paso y la Esperanza recorrerán las calles de Málaga la CCTT del Paso y la Esperanza y la BM del Paso y la Esperanza.

Viernes Santo

El Viernes Santo en Monte Calvario la música la pondrán la BM Santa Cecilia de Málaga y la BM Nuestra Señora de la Paz. En Descendimiento serán la BM Cruz del Humilladero de Málaga y la BM Virgen del Rocío los que pongan la banda sonora. Al igual que en Amor irá a cargo de la CCTT Archicofradía de Paso y la Esperanza y la BM Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

En Dolores de San Juan el acompañamiento musical serán capillas musicales tras las filas de los nazarenos en ambas secciones y los tronos no tendrán música. En el caso de Soledad de San Pablo en la cruz de guía irán dos tambores roncos llevados por la escuadra romana que pertenece a la Hermandad, en el Cristo estará la CCTT de Nuestro Padre Jesús Cautivo y la BM Trinidad Sinfónica.

Con la Piedad procesionarán cuatro tambores roncos de la Banda de CCTT del Carmen de Huelin y la BM de Zamarrilla. En Sepulcro la música la pondrán la BM Municipal de Málaga y la BM del Paso y la Esperanza. Por último, en Servitas estarán los tambores roncos de la Banda de CCTT de Bomberos.

Domingo de Resurrección

La última procesión de la Semana Santa de Málaga, la del Resucitado, disfrutará el acompañamiento musical de la CCTT del Real Cuerpo de Bomberos, la de la CCTT de Nuestra Señora del Carmen y la de la BM Nuestra Señora de la Paz.