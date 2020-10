La ABP advierte del colapso de las competiciones y del riesgo de salud para los jugadores

La Asociación de Baloncestista Profesionales (ABP) mandó un comunicado en el que alerta sobre la salud de los jugadores y advierte sobre la posibilidad de un colapso de fechas por el retraso de los partidos que se suspenden a causa de los contagio por el Covid-19.

"Apenas llevamos un mes de baloncesto profesional nacional y europeo y rara es la semana que no se anuncia algún aplazamiento debido a casos positivos por COVID-19 en alguna plantilla. Los partidos ACB, de momento, se están reubicando en el calendario para completar las jornadas y seguir avanzando en la competición. Si miramos a la Euroliga, ocurre lo mismo. Partidos aplazados, viajes suspendidos, plantillas en cuarentena. Con una gran diferencia, en Euroliga están implicados 10 países con sus correspondientes situaciones sanitarias. Mantener el mismo sistema de competición no ha sido la decisión más adecuada para velar por la salud de los protagonistas de nuestro deporte", decía la nota del sindicato presidido por el ex jugador del Unicaja Alfonso Reyes.

"Todos coincidiremos en que las crisis necesitan de un fuerte liderazgo para superarlas. En nuestro deporte, en pocas semanas, el calendario no dará de sí y habrá que buscar soluciones. El complicado encaje de bolillos que habrá que hacer para jugar la totalidad de los partidos inicialmente previstos, pondrán a prueba la implicación del aficionado, que no sabrá a qué jornada o a qué competición pertenece ese partido, la capacidad logística de las ligas para recolocar y encontrar fechas libres y por supuesto, se pondrá a prueba lamentablemente una vez más, la salud de los jugadores y la sobrecarga, esta vez aún más concentrada de partidos", alertaba la ABP.

"Tenemos una gran oportunidad delante para demostrar a los aficionados del baloncesto que, además de liderazgo, existe responsabilidad compartida por todos los que tienen en sus funciones esa difícil tarea. En estos meses, ser responsable no es salvar únicamente tu trabajo y que nadie pueda decirte nada. También es adaptarte al entorno en el que vivimos y tender puentes que nos permitan cooperar. El protocolo que se aplicó en la fase final de Liga Endesa en Valencia demostró su eficacia y gracias a la ayuda e implicación de jugadores, clubes y médicos del baloncesto, se alcanzó un rotundo éxito. La BCL con su adaptación del calendario ha sabido proteger su competición ofreciendo una flexibilidad muy necesaria. Esto demuestra que los calendarios y los sistemas de competición no son estructuras fijas e inmutables. La calidad de nuestro baloncesto también se demuestra con su capacidad de adaptación a momentos excepcionales como los que estamos viviendo", proseguía la nota, antes de finalizar: "Es momento de ejercer esa responsabilidad. No hacerlo puede implicar un colapso de fechas y calendario que no beneficia a nadie y puede traer muy malas noticias para todos".