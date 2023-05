Álvaro Folgueiras jugará en la NCAA en Robert Morris.

Robert Morris University Athletic, los llamados Colonials. Es la universidad en la que jugará la próxima temporada Álvaro Folgueiras después de su temporada en la DME Academy de Florida. El año de transición en el instituto después de dejar la cantera del Unicaja la lleva a saltar a Pennsylvania, en la ciudad de Moon Township, muy cercana a Pittsburgh. Allí comenzará su carrera en la NCAA siguiendo la senda de otros canteranos malagueños y cajistas.

La universidad recibe el nombre de uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y juega en la Horizon League, que engloba a equipos de la zona de los Grandes Lagos. Robert Morris ha estado varias veces en el torneo final de la NCAA, la última en 2015. Allí seguirá su formación el malagueño, desarrollando una carrera incipiente compatibilizando baloncesto y estudios.

Después de jugar en el Adidas Next Generation de la Euroliga, donde se proclamó subcampeón con el combinado invitado tras caer en la final con el Real Madrid jugando minutos básicamente como pívot a las órdenes de Petteri Kopponen, el malagueño estará en la preparación para el Europeo sub 18 que se celebrará el Nis (Serbia) del 22 al 30 de julio. Tras ser subcampeón del mundo sub 17 el año pasado en Málaga, Folgueiras tendrá otra aventura con la selección. El paleño trabaja estas semanas en la capital para seguir manteniendo la forma y progresando. El Unicaja sigue su progresión en Estados Unidos, desde donde ya reclutó en su día a Francis Alonso y Rubén Guerrero. Las características de Folgueiras, en los 2.08 metros y con movilidad y manejo de balón poco frecuentes para su estatura, son características preciadas.