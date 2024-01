BCL: El Tofas Bursa roba el factor cancha al PAOK y se perfila como rival del Unicaja

El Unicaja, junto al Strasbourg, espera con tranquilidad y con un ojo puesto en los partidos cómo se desarrolla el play in. Los técnicos cajistas están pendientes para desentrañar a los próximos rivales en la Basketball Champions League. La ronda intermedia entre la primera fase y el Round of 16 comenzó este martes con un partido que afectaba directamente al club malagueño, con el duelo en Salónica entre el PAOK Mateco y el Tofas Bursa turco, con ventaja de campo para los helenos, con un duelo al mejor de tres partidos. El 17 de enero ya se conocerán los ocho equipos que acceden al Round of 16 y ya desde el 23 comenzará esta fase, con seis semanas consecutivas de juego con el paréntesis entre medias para la Copa del Rey y la ventana de selecciones para conocer a finales de marzo los ocho que acceden a cuartos de final.

El Tofas Bursa robó el factor cancha en Salónica, una pista normalmente difícil pero en la que los turcos, un equipo con talento abundante pero algo anárquico, supieron desarrollar sobre la pista su mejor juego. Aplastaron (63-95) a los griegos, en un partido en el que el PAOK fue una sombra, acabó con su entrenador, Fotis Takianos, expulsado en la primera mitad. Desde el primer cuarto (12-27) marcó la raya el Tofas, que fue aumentando exponencialmente su diferencia, ya al descanso mandaba 26-53. El segundo tiempo fue un paseo. En el equipo local destacó Andrew Harrison, con 16 puntos. En los visitantes, Marcus Denmon (21 puntos y cinco rebotes), Cassius Winston (17 puntos y ocho asistencias) y Austin Wiley (12 puntos y nueve rechaces) brillaron por encima.

El último rival del Unicaja en el Round of 16 saldrá de la eliminatoria que enfrenta al Cholet francés con el Dinamo Sassari italiano. Este miércoles juegan el primer asalto en Le Meilleraille (20:00 horas), la casa del equipo francés, que en teoría parte como favorito en el choque después de haber peleado hasta la última jornada con el Lenovo Tenerife por el primer puesto del grupo, que se lo llevó el equipo canario después de vencer en en Francia en el partido decisivo. Pero el Dinamo Sassari, que cuenta con el explosivo Breein Tyree, uno de los jugadores que más ha impactado en el inicio de la competición (16 puntos de media). Es un equipo con experiencia en Europa el italiano, pero está en la zona baja en su Liga.