Final Four de la Basketball Champions League: El Lenovo Tenerife es el último clasificado

Hizo los deberes el conjunto de Txus Vidorreta a tiempo para meterse en la Final Four de la BCL de nuevo, el conjunto insular tendrá la oportunidad de defender su oro de la edición anterior. El Lenovo Tenerife no titubeo y se impuso con seguridad al Baxi Manresa (84-72) en el Santiago Martín. Un mal segundo cuarto del combinado catalán en defensa decantó la balanza, aunque el equipo de Pedro Martínez no perdió la cara al encuentro en ningún momento a pesar del bajón en esos diez minutos. Sin embargo, los parciales hablan por sí solos: 20-18,25-18, 19-18 y 20-18. Está claro que hace falta algo más para parar a Marcelinho Huertas o Shermadini. Sin olvidar al jugador con mayor valoración de este tercer partido, Fitipaldo. Entre los tres hicieron 46 puntos de los 84 de su equipo.

En caso de medirse a Unicaja en esta Final Four se repetiría la final de la Copa de Rey vivida hace dos meses en Badalona. Sería un duelo muy bonito, ya que ambos conjuntos también se encuentran peleando en la Liga Endesa por la cuarta plaza, la que permite ser cabeza de serie en los play off por el título. Sin duda, puede ser el partido más repetido de esta temporada, la final de Copa ya fue apasionante y se puede repetir perfectamente en Europa. Ojalá sea en la final.

Sorteo

Este se realizará en la sede que albergará la Final Four de esta BCL y se realizará el martes 25 de abril, mientras que el evento se desarrollará el fin de semana del 12 al 14 de mayo.

Sede

Esta se conocerá este jueves 20 de abril sobre las 11:00 horas tras la reunión de la board de la BCL y todo hace presagiar que se realizará en Jerusalén después de la clasificación del Hapoel frente al AEK. Según la prensa de Israel, la FIBA confirmó al Hapoel en la previa de este partido definitivo que si estaba en la fase final sería el anfitrión. Y el cuadro hebreo cumplió su parte. No obstante, la opción de Málaga es una sede con todos los capacidades y se debatirá.

La elevada cantidad económica que ha presentado Jerusalen le convierte en favorita, ya que la Junta, patrocinador de la competición y que respalda el apoyo, hacía un esfuerzo pero no llegaba a la potentísima oferta israelí, que elevó la subasta. El hándicap de Jerusalén se vislumbraba en la seguridad, en las últimas semanas se han recrudecido protestas en la calle contra el Gobierno y los enfrentamientos con los vecinos. Málaga ofrece condiciones ideales. Técnicos y personal de la FIBA viajó repetidamente al Carpena y también a la capital israelí para estudiar todos los condicionantes.

Participantes

El Unicaja ha sido el único finalista que se ha clasificado por la vía rápida tras vencer los dos primeros encuentros de la serie de tres ante el UCAM Murcia. Mientras que los demás debieron jugársela a vida o muerte en el último partido, donde no hubo ninguna sorpresa. Los clasificados son los esperados, además de los malagueños, estarán el ya mencionado Lenovo Tenerife, el Bonn alemán y el Hapoel de Jerusalén, el cual se espera que sea el anfitrión. Según Ibon Vavarro el favorito es el combinado germano.