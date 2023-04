El Unicaja presume de vestuario

Las comparaciones son odiosas e Ibon Navarro ha dejado claro en su corto paso por Unicaja que es un caballero. El técnico cajista siempre evita mojarse, no es una persona que deje grandes titulares y en esta ocasión tampoco lo hizo al ser preguntado, en la previa del partido ante el Breogan, sobre las palabras de Darío Brizuela, quien confesó en su renovación que este es el mejor vestuario donde ha estado. Tras algún rodeo, así corroboró el técnico de Los Guindos la afirmación de su jugador: "Seguramente este es el mejor vestuario que he entrenado, aunque los he tenido muy buenos. No hay que olvidar tampoco que cuando se gana, todo se magnifica. Todo es maravilloso, vosotros estáis encantados, nos pegáis pocas puñaladas porque estamos ganando, cuando perdamos seguro que nos cae algún palo. Hay que ver este vestuario cuando se pierda, mi sensación es que seguirá siendo muy bueno. Ahí es cuando hay que mirar si es el mejor en el que he estado, porque en los que he estado no han ganado tanto como este. Creo que sí va a ser muy bueno, ahí ya será el mejor en todos los contextos, llegará pronto. Lo será por los valores que tiene este vestuario".

Además, explicó cuáles fueron las claves para conseguirlo y destacó el trabajo de todos los componentes de su cuerpo técnico, quitándose de esa forma protagonismo: "En verano le dimos mucha importancia a los números y vídeos, pero también a recabar mucha información sobre las personas, aún con todo eso hay que tener suerte, que la hemos tenido. También es fruto de mucho trabajo para generar un vestuario y equipo. Como cabeza visible estoy yo, pero detrás hay un cuerpo técnico muy amplio, que es fundamental en todo lo que está pasando. Esto habla bien del reconocimiento del trabajo de mucha gente, no solo del mío, igual que vengo aquí y hablo con vosotros". Respecto a la posibilidad de continuar con la misma plantilla para la siguiente campaña, fue claro: "Ojalá que puedan seguir todos. Me comentó Juanma ayer algo que es verdad, que esto es inusual, muy poco habitual, por eso hay que intentar cuidarlo. Ojalá se quede el mayor número de piezas porque sería adelantar mucho trabajo de cara al año que viene, reafirmar una idea y mantener algo que todos consideran muy importante los que han ido pasando por aquí, algo clave, que es el ambiente del vestuario y el equipo en general".