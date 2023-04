El Hapoel no falla y la Final Four de la BCL se debate entre Jerusalén y Málaga

No hubo sorpresa en Jerusalén y los indicios previos son que la Final Four de la BCL se aleja de la Costa del Sol tras la holgada victoria del Hapoel sobre el AEK (91-51) en el tercer partido de los cuartos de final de dicha competición europea. Según la prensa de Israel, la FIBA confirmó al Hapoel en la previa de este partido definitivo que si estaba en la fase final sería el anfitrión. Y el cuadro hebreo cumplió su parte. No obstante, la opción de Málaga es una sede con todos los capacidades y se debatirá.

La intención del Unicaja era poder disfrutarla en el Martín Carpena junto a su afición, pues la citada información también ha llegado a la entidad de Los Guindos. Sin duda, hubiera sido el final de una bonita historia en caso de haberse podido levantar el segundo título cajista de esta campaña, ya que el combinado de Ibon Navarro arrancó dicho torneo con una fase previa que se albergó en Málaga.

Sin embargo, todavía queda un último paso, ya que la confirmación oficial será este jueves 20 de abril sobre las 11:00 horas tras una reunión del board de la BCL. La elevada cantidad económica que ha presentado Jerusalen le convierte en favorita, ya que la Junta, patrocinador de la competición y que respalda el apoyo, hacía un esfuerzo pero no llegaba a la potentísima oferta israelí, que elevó la subasta. El hándicap de Jerusalén se vislumbraba en la seguridad, en las últimas semanas se han recrudecido protestas en la calle contra el Gobierno y los enfrentamientos con los vecinos. Málaga ofrece condiciones ideales. Técnicos y personal de la FIBA viajó repetidamente al Carpena y también a la capital israelí para estudiar todos los condicionantes.

El Unicaja es el único que no requirió del tercer partido para conseguir el billete a la Final Four que se jugará el fin de semana del 12 al 14 de mayo El País Arena ofrece un recinto con capacidad para 11.600 personas, 1.000 menos el Carpena. Ibon Navarro tendrá algo menos de un mes para preparar la cita, la cual será la segunda de la temporada tras la conquistada Copa del Rey de Badalona.

Viendo el desenlace de la participación copera y la respuesta de la afición, tampoco es tan mala idea que el conjunto cajista deba disputarla lejos del Martín Carpena, donde el club ganó sus cinco títulos. Sobre todo, porque no sería extraño que se realizase un desplazamiento importante, si se confirma, por parte de la "marea verde", más aún, después de la ilusión despertada esta temporada. Horas largas hasta conocer la sede.