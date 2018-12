Berni se mete con Suárez y Vasileiadis

La ACB encarga periódicamente una divertida sección de vídeos al malagueño Berni Rodríguez llamada La pregunta de Berni. Y en ella, como es lógico, lanza distintas cuestiones a personajes de la Liga Endesa. Si hace unas semanas le tocó a Luis Casimiro y Jayson Granger, esta vez es turno para Carlos Suárez. De capitán a capitán.

"Carlos, ¿tú podrías decirme ahora mismo a cuánto están las acciones que tú tienes en Estudiantes?", pregunta entre risas Berni al de Aranjuez, que reconoce no estar muy al tanto del asunto, aunque lo justifica: "Pues sinceramente espero que estén altas, pero en realidad no las compré para hacer negocio. Era un momento en el que el club no estaba bien y para colaborar y ayudar quise comprar unas acciones. Sinceramente no tengo ni idea de cómo están".

No es el hoy capitán del Unicaja el único protagonista de la sección. Primero habla con Xavi Rabaseda, del Gran Canaria, y por último pregunta al ex cajista Kostas Vasileiadis qué siente cuando la gente es incapaz de pronunciar su nombre. Y no se tapa el griego, que ha terminado por cortar por lo sano: "Todos me decían Vasileiadis y en Grecia es solo la i, Vasiliadis. Pero ya dije que si no lo iban a saber decir, pues que me digan Kostas y listo. Y al final ya cuando me dan las buenas tardes siempre me dicen Kostas".