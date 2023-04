Breogán-Unicaja: Una prueba de fuego (20:30)

El Unicaja saltará este jueves a partir de las 20:30 horas al parqué del pabellón Pazo Provincial dos Deportes de Lugo tras haberse recorrido toda la península para medirse al Breogán, una de las sorpresas de esta edición de la Liga Endesa. Aunque lo realmente difícil de esta salida es el ambiente que le espera al conjunto cajista, pues visita una pista donde este año el Real Madrid perdió por 24 puntos y el Barcelona ganó por cuatro puntos tras sudar la gota gorda. Por lo tanto, se espera un encuentro muy distinto al de la ida en el Martín Carpena, donde los cajistas se impusieron cómodamente por 34 puntos (100-66). De hecho, fue la victoria más amplia del combinado de Los Guindos sobre los gallegos.

Los datos entre ambos equipos favorecen a los malagueños, quienes en un total de 30 encuentros jugados han salido vencedores en 21 ocasiones. Las nueve restantes fueron para los gallegos, quienes sobre todo cuentan sus victorias frente al conjunto verde en su cancha. Es más, en las dos últimas visitas los malagueños volvieron derrotados, fue por nueve puntos y ocho respectivamente. Para ver la última victoria cajista en el pabellón Pazo Provincial dos Deportes de Lugo toca remontarse hasta el 2006, justo antes de su posterior paso por LEB. En definitiva, el balance es de tres victorias locales y dos visitantes en tierras gallegas.

La disputa del encuentro correspondiente a la jornada 28 de la Liga Endesa es buena señal para el combinado de Ibon Navarro, ya que quiere decir que hizo los deberes en su competición europea, la BCL. De lo contrario, tendría que haber aplazado la cita para disputar el tercer partido de la serie de cuartos de final ante el UCAM Murcia, la cual cerró la semana pasada. De esa forma, se ahorran un partido.

Además, será un duelo especial para Tyler Kalinoski, quien defendió la temporada pasada la camiseta de Breogán y a quien se le prepara un recibimiento a la altura del buen recuerdo que dejó en el conjunto gallego. Al igual que será un partido diferente para el técnico local, Veljko Mrsic. El croata fue uno de los jugadores destacados de la plantilla cajista desde 1999 a 2002, llegando incluso a levantar la Copa Korac en 2001.

Por otro lado, después de un calendario bastante plácido para los cajistas, vienen curvas, toca visitar dos canchas bastante complicadas como son Lugo y Zaragoza, por eso Ibon confirmó en la rueda de prensa previa a la cita de este jueves que dio dos días libres a su plantilla, algo que había prometido. Mientras que también advirtió que no se confía del rival. Algo que tampoco hará el técnico de Breogán, quien alabó el trabajo de Unicaja: "Está haciendo una gran temporada. Es un equipo muy atlético, físico y duro que corre muy bien. Además, tienen doce jugadores de gran nivel. Vemos por estadísticas que cada uno es importante, tienen puntos en la mano y, sobre todo, juegan para el equipo. En definitiva, un rival muy duro, pero jugamos en casa y hay que disfrutar del ambiente y darlo todo para conseguir una nueva victoria".

Respecto a la tabla clasificatoria, Unicaja no debe despistarse si quiere seguir teniendo opciones de hacerse con la cuarta plaza, que le permitiría ser cabeza de serie en los play off por el título. Además, tiene la oportunidad de presionar a Lenovo Tenerife, el cual no competirá esta jornada intersemanal por encontrarse inmerso en el tercer partido de los cuartos de final de la BCL. También, el conjunto de Ibon puede aprovechar el tropiezo de Joventut de Badalona ante el Gran Canaria en el Gran Canaria Arena para poner un colchón de una victoria frente al sexto clasificado.

Sin duda, hay mucho en juego a falta de siete jornadas por disputarse y todo está muy igualado. De momento, toca quitarse el mal sabor de boca con las visitas a Lugo, igualando la balanza de victorias y derrotas a tres, para luego visitar Zaragoza con la misma ilusión y energía. La cuarta plaza sería clave para luchar por algo grande.