Carplus Fuenlabrada - Unicaja: Gestionar la felicidad y la gripe (18:00)

Más información La gripe condiciona a Ibon Navarro

Gestionar la euforia y la felicidad no es sencillo. Con siete victorias seguidas hay que mantener los pies en la tierra y en ello se afana Ibon Navarro con este Unicaja que tanto ilusiona, como hacía años que no lo hacía. Con el equipo algo debilitado por varios procesos gripales que han propiciado que se viaje con 13 jugadores, con el canterano Mario Saint-Supéry entre ellos, el Fuenlabrada (18:00 horas, Fernando Martín) no es un rival nada sencillo en casa aunque su posición en la tabla sea mala. Pero es un club acostumbrado a verse ahí abajo y que no pierde los nervios, aunque ya usó el comodín del cambio de entrenador. Tiene jugadores de mucha trayectoria en la ACB, empezando por el base Clevin Hannah, que fue varios años la prolongación en la pista de Ibon Navarro en Andorra, igual que Jeremy Senglin. Hay buen conocimiento mutuo y en el equipo madrileño están también los ex cajistas Viny Okouo y Christian Eyenga.

En este momento, el Unicaja mira hacia arriba, pero la realidad es que hay que llenar el granero para cuando no se saquen victorias tan fácil. No es casualidad cuando se ganan siete partidos por 20 puntos de media, hay un trabajo y una capacidad de los jugadores, un equipo construido con mucho más seso que en años anteriores y una confianza colectiva que hay que seguir alimentando.

En el cubil del Fernando Martín, un lugar incómodo en el que no se regalan victorias, el Unicaja tiene la oportunidad de seguir creciendo. Habrá que ver si el proceso gripal no ha mermado demasiado la energía de un equipo que está sacando de la pista a los rivales con el paso de los minos siendo agresivo y constante, partiendo de una defensa de muy alto nivel. Pero las piernas y los pulmones hay que tenerlos bien para marcar ese ritmo. Esa constancia que permite tener 12 jugadores de nivel parejo y que no bajan el pistón es diferencial para el equipo malagueño.

El Unicaja presenta un balance de 34 victorias y 13 derrotas en liga regular frente al conjunto madrileño, unos resultados que mejoran si se incluyen los tres partidos que disputaron ambos conjuntos en playoffs de la competición y que ganó el conjunto malagueño. En el último encuentro, el Unicaja se impuso por 53 a 73, habiendo ganado 4 de los últimos 5 encuentros.

Los madrileños son el mejor equipo de la Liga Endesa en tiros de 2, anotando 22,8 por partido, teniendo además el 4º mejor porcentaje de acierto de la competición en este apartado (54,81%). A nivel individual, el pívot Dusan Ristic es su principal amenaza ofensiva, siendo el 7º mejor anotador de la competición con 15,2 puntos -2º en tiros de 2 de la liga, con 5,1 por partido-, a lo que añade 5,9 rebotes para 16,1 de valoración. A él se le une su principal socio, el base Jovan Novak, quien es el líder de la Liga Endesa en asistencias, con 7 por encuentro. Todo ello hay que frenarlo.