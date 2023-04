Chris Chiozza, bajo el foco

Chris Chiozza (Memphis, 1995) tendrá su puesta de largo frente al Unicaja. El base estadounidense, con 91 partidos en la NBA, anillo de campeón al formar parte del fondo de armario de los Warriors, será la gran novedad del segundo partido en Murcia, recibido como el salvador, a tiempo para que UCAM pueda revertir la eliminatoria frente a los malagueños. Debut peligroso, por la falta de conocimiento y el no saber qué prestaciones puede dar el nuevo fichaje. Llegaba el lunes a la ciudad, presentación este martes, y disputar, seguro que con un papel importante, el partido más trascendental de la temporada para el cuadro universitario. Travis Trice puede ser el sacrificado, al tener que hacer convocatorias Sito Alonso, con un Trice además muy cuestionado en el entorno del club, precisamente su última gran actuación fue ante el Unicaja en ACB.

"Hay que ver cómo encaja en el equipo. Tiene la vitola en Estados Unidos de organizar al equipo, buen defensor, rápido porque tiene un cambio de ritmo muy bruto, un poco como el Mike James del principio que aterriza en Europa. Va andando, que por su lenguaje corporal va despacio, pero tiene un cambio de velocidad tremendo. También ha demostrado en G League que tiene capacidad de anotar con buenos porcentajes, en situaciones de step back, pero vamos a ver. Tiene esa doble cara, de pasar muy bien al balón, pero creo que tiene esa capacidad para anotar. Vamos a ver cómo entra, lo veremos allí. Es un jugador interesante, no es el primer equipo que se interesa por él porque ya era seguido por muchos equipos ACB, también de Euroliga. Vamos a ver cómo le puede ayudar", analizaba Ibon Navarro en la previa a Chiozza.

Listo y en condiciones de ser importante pese a estar recién aterrizado. "Creo que ya estoy preparado. Vengo de terminar mi temporada en Estados Unidos, así que estoy en forma. He jugado un par de partidos de FIBA también (con la selección estadounidense), estoy familiarizado con las reglas y el estilo de juego. Así que creo que esto me ayudará a adaptarme más rápido y a salir preparado para el partido. Sé que si ganamos mañana, forzaremos el tercer partido y tendremos la oportunidad de llegar a la Final Four de la BCL. Es algo muy importante. Algo que no había experimentado antes, pero es un gran desafío que espero cumplir. Tengo algo de presión, pero me gusta, hacer buenas actuaciones bajo presión, así que creo que me irá bien".