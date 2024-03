"La Copa del Rey de Málaga fue memorable, de otro nivel"

El malagueño José María Arrabal, secretario para el Deporte de la Junta de Andalucía, es alguien con peso en el deporte nacional, adquirido con su trayectoria y el gran número de eventos organizados por la comunidad. En su presencia en Ser Deportivos Málaga, Arrabal respondió, además de a todo lo referente al Mundial 2030 y la sede en Málaga, a las distintas competiciones que alberga la provincia.

Se le cuestionó la organización de la Final Four de la BCL que ya tuvo el año pasado y que no será así en éste en el caso de que el Unicaja llegue a ella. "Debemos ser ambiciosos pero no egoístas. El año pasado la Final Four de la BCL se celebró en Málaga con muchísimo esfuerzo y haberla podido disfrutar hay que valorarlo en su justa medida. No podemos esperar que ocurra todos los años ni que ocurra de una manera espontánea porque no es así. No es algo que estemos contemplando ni que vayamos a provocar atendiendo a todos los participantes afectados como el propio club. No nos lo planteamos en este momento ni hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Quedémonos con la importancia que tiene haberla albergado y en el futuro Dios dirá. Málaga ya es una plaza muy consolidada y ya hemos demostrado nuestra capacidad de atraer esos grandes eventos pero no podemos pensar que va a ocurrir todos los años por sí solo. Sigamos disfrutando de todo lo que estamos teniendo la oportunidad de tener. Acabamos de tener la mejor Copa del Rey de la historia, que ha ido más allá del propio torneo, se ha ido a nueve días y ha dejado a todo el país asombrado. La mayoría de aficionados han visto esa calle Larios repleta de bufandas, una imagen que va a pasar a la historia. Sigamos trabajando para poner a Málaga en un sitio de honor a través del deporte, que es de las actividades que dejan mejor legado sin lugar a dudas”, señalaba Arrabal.

Sobre las conclusiones y datos económicos de la Copa, decía el malagueño que “todavía estamos recopilando datos. Las sensaciones son magníficas. En la misma línea de ambición y humildad, pero esta no quería ser una Copa más, pretendía ser una Copa que situara este evento a otro nivel y creo que se ha conseguido. Los comentarios que hemos recibido a nivel nacional han sido extraordinarios. Málaga reunía todas las condiciones para que se convirtiera en un evento memorable y ese es el mensaje que recibimos constantemente y quiero felicitar a todos los que han participado. No es una experiencia que corresponda a una, dos, tres personas o a las administraciones, es la propia ciudad la que abraza estos eventos y consolida la reputación de Málaga como un gran foco de celebración de grandes eventos con éxito. No sólo albergarlos, es darles una trascendencia inédita, creo que se ha conseguido”.

¿Cuándo será la próxima vez que haya una Copa en Málaga? “Los que hemos crecido en la trinchera del deporte de Málaga sabemos que hace no tanto tiempo estos acontecimientos los veíamos por la tele. Tenerlos ahora de manera habitual en la ciudad de Málaga debemos valorarlo en su justa medida y no acostumbrarnos como si fuese algo que no costase. Cuesta mucho, porque hay mucha competencia, son acontecimientos muy valiosos. Pero se ha demostrado la capacidad de la ciudad, con sus administraciones alineadas, sus clubes deportivos, sus aficionados, eso comercios… esa diferencia que Málaga ha marcado. Debemos mantener ese apetito, esa ambición y sin dar por hecho que van a venir por sí solos. Vienen con mucho esfuerzo y con mucha competencia que hace que demos lo mejor de nosotros”.

Acerca de los otros eventos que se acogerán, Arrabal exponía que “en unos meses tendremos en Puerto Banús una prueba de la E1, que es la competición de lanchas eléctricas, la Fórmula 1 del mar, que es una competición global en la que están participando nombres como Rafa Nadal, Tom Brady... y es algo de lo que se habla mucho internacionalmente. Algunos otros eventos que iremos anunciando próximamente. Hay que darles la importancia debida, son acontecimientos que dejan un gran legado. No sólo en lo económico, también en los imponderables, lo que podemos decir atributos. El deporte es una plataforma magnífica para transmitir pujanza y capacidad y que consolida el modelo por el cual Málaga se ha posicionado en el mundo”.