Mundial 2030 La Rosaleda: Las fechas de las obras, de 2025 a 2028

Hay muchas ganas de saber qué va a pasar con el estadio de La Rosaleda con vistas al Mundial de 2030 que organizan de manera conjunta España, Portugal y Marruecos. Hay competencia por saber cuántas serán las sedes que tenga la Federación Española y dentro de ella, una rivalidad intensa por quedarse con una de las plazas. Málaga lucha con fuerza y tiene muchas cuestiones avanzadas. Las obras en el estadio de Martiricos provocan incertidumbre, pero las instituciones tienen una hoja de ruta en la que se estima que a principios de 2025 comenzarían los trabajos y se prolongarían por unos 36 meses, quedando finiquitada en 2028.

"Está previsto que comiencen a primeros de 2025 y tendrían su desarrollo los próximos tres años, 36 meses. Está muy acotado. Una característica que marca este proyecto es la ambición y la responsabilidad que supone aprovechar esta gran oportunidad para que Málaga siga avanzando. El objetivo es que las dos sedes andaluzas sean un verdadero orgullo y esa es la ilusión con la que estamos trabajando”, confirmó José María Arrabal en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

El secretario para el Deporte de la Junta de Andalucía no quiere dar nada por sentado y reiteró que es un camino largo pero en el que no se descansa desde hace años: “Seguimos trabajando, como lo venimos haciendo desde hace cerca de cuatro años. Esto no es un proceso que haya comenzado de hace poquito. Avanzamos con paso firme y sólido, pero queda mucho todavía. No debemos lanzar las campanas al vuelo antes de que llegue el momento definitivo. Según los indicios que manejamos será en el mes de junio cuando la confirmación oficial de las sedes se produzca. Trabajando con muchísima humildad y con respeto a nuestro competidores, que son las otras ciudades que tienen la ilusión de formar parte de un acontecimiento transformador como es un Mundial de fútbol. Con determinación y un alineamiento enorme de las administraciones y el Málaga CF”.

Estadio nuevo en el Puerto de la Torre

A pesar de que hace unos días el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dejó abierta la posibilidad de que en lugar de remodelar La Rosaleda, se hiciese un estadio nuevo en otra ubicación de la capital, Arrabal despejó dudas: “La premisa está muy clara. Hacer una remodelación de La Rosaleda es algo que está acordado por las instituciones y que es lo que más sentido tiene por múltiples motivos. Entre otros que La Rosaleda aprovecharía el 70% de la actual estructura, lo cual nos dejaría en una posición bastante mejor. Hay mucho motivos más, sobre todo de carácter estratégico. Tiene que ser un foco de regeneración y progreso para la ciudad de Málaga. La ubicación actual permite que esa gran infraestructura sirva de foco y tenga sentido no solo en 2030, también en el 2031, 2032, 2033… Esta premisa está muy clara y así se ha presentado. Es la que tiene sentido no solo para el estadio sino para la ciudad, que es legado que todos pretendemos”.