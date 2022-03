Derrotas del Unicaja y el Asisa Alhaurín de la Torre

El Unicaja Femenino no pudo conseguir el triunfo ante el MagecTías Contra Violencia Género (59-68). Las malagueñas no pudieron contener el empuje de las visitantes en el segundo cuarto, y pese a una reacción final no pudieron culminar la remontada. Tampoco pudo ganar el Asisa Alhaurín de la Torre en Córdona (70-64), en una mala jornada para los equipos de la provincia.