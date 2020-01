Pocas horas después de que Alberto Díaz y Rubén Guerrero hincharan el pecho de todo aficionado malagueño liderando una victoria capital del Unicaja ante el MoraBanc Andorra, la NBA reconocía a un canterano de Los Guindos, que precisamente compartió equipo y jugó muchas veces con Alberto y Rubén, con probablemente la mejor etiqueta que puede tener un jugador que se dedique al baloncesto. Ser All Star. En efecto, el temporadón de Domantas Sabonis en su cuarto año en la NBA, liderando a Indiana Pacers al quinto puesto en la Conferencia Este con cifras por encima de 18 puntos, 13 rebotes y cuatro asistencias, le ha valido tamaño privilegio.

Por ejemplo, su padre, Arvydas, mito absoluto del baloncesto europeo, no obtuvo ese reconocimiento. Es cierto que llegó ya con 31 años. Domantas lo alcanza con 23. "“Me crié en España y soy básicamente malagueño. Y tengo muchos muchos amigos y mucha familia allí que me han ayudado a estar a este punto y estoy muy feliz. Málaga fue increíble. La playa, mis compañeros, mis amigos... Me crié allí y para mí eso es como mi casa", decía justamente hace un par de años en el fin de semana de las estrellas, aquella vez en el partido de novatos del All Star.

Ahora lo llaman para el grande. Estará en Chicago para jugar el 16 de febrero, justamente cuando se juega la final de Copa del Rey. Domas siempre ha hecho gala de su formación en Los Guindos. Desde que en 2001 apareció por primera vez en la escuela de EBG con cinco años junto a sus hermanos Tautvydas y Zygimantas hasta 2014, tras convertirse entonces en el jugador más joven en vestir oficialmente la camiseta del Unicaja después de que Joan Plaza le diera la alternativa, la formación de Sabonis es malagueña.

Desde Málaga, dos años en Gonzaga, uno en Oklahoma y ahora cumple su tercera en Indiana. Había avisado en las dos anteriores en una de las cunas del baloncesto, en Indianápolis, pero llegó este año su detonación definitiva. Los genes estaban ahí pero esta nominación para un All Star es un reconocimiento para todos los técnicos de la cantera del Unicaja que intervinieron en ese proceso de formación. Bernardo Rodríguez padre, Manolo Bazán, Rafa Piña, Manolo Trujillo, Paco Aurioles, Leandro Ruiz, Francis Tomé... Y el último impulso que le dio Plaza. "Empecé de chico, viendo jugar a mi padre en Estados Unidos. Iba a todos sus partidos. Ya cuando vine a Málaga me apunté a la escuela de Los Guindos", explicaba en la única entrevista que concedió antes de marcharse a Estados Unidos, justo al cumplir los 18 años: "Me gustaba mucho cuando íbamos los equipos a torneos o campeonatos. Me lo pasaba muy bien con mis compañeros y en los viajes nos lo pasábamos muy bien. Claro que me gustaría volver a Málaga. Cuando termine mi etapa en Estados Unidos y, si vuelvo a Europa, una de mis preferencias sería volver a Unicaja. Quiero dar las gracias a todo el mundo del club, especialmente a los que me ayudaron desde que era chico. Darle las gracias a todos los entrenadores y a todos mis compañeros. Este año ha sido muy duro para mí, pero quiero darle muchas gracias al entrenador, Joan Plaza, por darle la confianza y creer en mí. Y también a mis compañeros de este año, que me han ayudado mucho y han sido muy buenos conmigo. Quiero dar las gracias a la afición también, por apoyar a un jugador joven como yo y también en un futuro, si mi camino se cruza con el Unicaja, me gustaría volver a jugar en mi casa".

"Era un animal. El primer año le costó el salto desde minibásket. Pero tenía algo innato, la competitividad. Más competitivo que él no tuve a nadie. Con nosotros jugaba de todo, asumía responsabilidad y subía el balón sin problemas. Eso igual lo ha ido perdiendo poco a poco, pero lo subía perfectamente. Recuerdo que era igual de alto que Francis Alonso o José Alberto Jiménez, en cadetes pega el estirón", recordaba cuando Domantas debutó en la NBA Manolo Bazán, su técnico en la etapa infantil. Ahora se prepara para jugar con sus chicos la Minicopa en breve, sigue entrenando al mismo equipo. "Su tiro no ha sido muy bueno nunca, en esas edades la diferencia se marca penetrando. Si tenía hueco con la izquierda iba para adentro. Fue mejorando, trabajamos las dos manos, pero ya se sabe, los zurdos son más difíciles (risas). Jugó una Minicopa, cuando era de primer año, pero en la segunda no se clasificó el Unicaja. Era un equipazo aquel: él, Francis, José Alberto... Era un tío supernormal, excelente compañero, generoso, no tenía nada suyo. Con el apellido que tiene otro podía ser un prenda, pero en absoluto. Su padre no vino entonces a ningún partido, sólo a algún entrenamiento y su trato fue exquisito. Eso sí, a los compañeros que no entrenaban a tope y perdían en algún ejercicio le caía una buena (risas)... Era muy competitivo, mucho", decía el técnico gaditano, que ha visto pasar a muchos jugadores por sus manos.

"Creo que Unicaja como club, quienes dirigieron la cantera en su día y en menos y último término yo, por haberlo hecho debutar en ACB con 17 años (¡recuerdo su titularidad en campo del Barcelona!), debemos sentirnos muy orgullosos del trabajo hecho con él. Él es una persona íntegra, seria, estable y con una idea clara de lo que quiere. Merece cuanto lo sucede y creo que aún está lejos de su techo", decía también este verano sobre Domantas Joan Plaza.

Domantas entrará al mismo tiempo que Luka Doncic y Rudy Gobert en una selecta lista de jugadores europeos que han participado alguna vez en el All Star. La enumeración sirve para constatar lo especial del reconocimiento. Pau y Marc Gasol, Dirk Nowitzki, Tony Parker, Goran Dragic, Luol Deng, Mehmet Okur, Andrei Kirilenko, Zydrunas Ilgauskas, Rik Smits, Pedja Stojakovic, Giannis Antetokounmpo, Vlade Divac, Detlef Schrempf, Nikola Jokic y Goran Vucevic. Sólo Kirilenko y Antetoukoumnpo jugaron el partido a una edad más joven de lo que hará Sabonis.

Una semana después de conocerse los 10 titulares (cinco de Este y cinco de Oeste) elegidos tanto por el público (50% de fuerza en el voto), prensa (25%) y jugadores (25%), se dieron a conocer los 14 reservas (siete procedentes de la Conferencia Este y otros siete de la Oeste), que fueron seleccionados por la votación de los 30 entrenadores de la NBA. Otro síntoma de la gran valoración que hay en la NBA de Domantas. Junto a él fueron escogidos Jimmy Butler (Miami Heat), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics) y Bam Adebayo (Miami Heat). Los titulares son Kemba Walker (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) y Giannis Antetokoumpo (Milwaukee Bucks).

En el Oeste estaban como titulares Luka Doncic (Dallas Mavericks), James Harden (Houston Rockets), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), LeBron James (Los Angeles Lakers) y Anthony Davis (Los Angeles Lakers). Y los suplentes son Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Rudy Gobert (Utah Jazz), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Russell Westbrook (Houston Rockets) y Chris Paul (Oklahoma City Thunder). La próxima semana se producirá la redistribución de los equipos. Como jugadores más votados, LeBron James y Giannis Antetokounmpo escogerán en sus filas a los 11 compañeros que cada uno tendrá. Uno de ellos elegirá a Domantas Sabonis, un niño formado en Los Guindos que ahora será All Star. Una medalla también para el Unicaja.