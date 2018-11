Destellos malagueños en EEUU

La madrugada del viernes al sábado en España fue productiva para los talentos formados en Los Guindos, la cantera del Unicaja Baloncesto, que hacen las Américas. Desde el punto de vista personal, grandes actuaciones individuales de Domantas Sabonis en la NBA con los Indiana Pacers y de Rubén Guerrero y Francis Alonso en la NCAA con Samford y Greensboro, respectivamente.

En la NBA, Domas Sabonis volvió a firmar un gran partido con Indiana Pacers, aunque no bastó para ganar a unos San Antonio Spurs que no contaron con Pau Gasol. 19 puntos (8/12 en tiro de dos y 3/6 en libres), 16 rebotes y cuatro asistencias. Jugó 34 minutos el lituano de Torremolinos, que salió como titular por la ausencia del lesionado Myles Turner. Intentó tirar de su equipo junto a Bogdanovic (21 puntos), pero no fue suficiente.

Sigue Domas con números excelentes en su tercera temporada en la NBA, asentado ya como un jugador importante. Promedia 14.4 puntos, 9.7 rebotes y 3.1 asistencias por noche. Es el tercer máximo anotador y el máximo reboteador de un franquicia como Indiana, situada en puestos de play off en la Conferencia Este.

Off to our best start in 17 years as we're 5-1 to begin the season! #letsgoG pic.twitter.com/Q8aGcYgCci — UNCG Basketball (@UNCGBasketball) 24 de noviembre de 2018

En la NCAA, mientras, sigue el brillo de los dos malagueños que juegan en la División I de la liga universitaria. Francis Alonso contribuyó al mejor inicio de su equipo, Greensboro, en los últimos 17 años. Ganó 84-65 a Delaware. Alonso firmó 16 puntos (1/5 en tiros de dos, 4/6 en triples y 2/2 en libres), cinco asistencias y tres rebotes en 25 minutos. Vio su tiempo reducido porque tuvo problemas de faltas.

Alonso ha encadenado siete partidos consecutivos en dobles dígitos anotadores. El máximo en su carrera universitaria es ocho. La próxima madrugada juega ante Louisiana Tech, un reto para el equipo de North Carolina.

Rubén Guerrero, por su parte, sigue recuperando sensaciones tras su años parado por el cambio de universidad. Samford, su equipo, venció 66-74 en la pista de Purdue Fort Wayne de Indiana. El marbellí estuvo 32 minutos en pista, en los que sumó 15 puntos (6/7 en tiros de dos y 3/4 en libres), seis rebotes y un tapón.

14.6 puntos, 7.9 rebotes y 1.6 tapones son los números del jugador de Marbella, apodado El Gigante en la universidad de Samford.