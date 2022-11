Domas Sabonis y sus Sacramento Kings, los que están más en forma en la NBA

La volatilidad en la forma y las dinámicas en la NBA es grande por la abundancia de partidos. Puede haber cuatro en una semana, con varios viajes de por medio. Lesiones, problemas físicos, aún sigue vigente un protocolo ante Covid que deja fuera a jugadores que den positivo... Es por eso que un equipo puede cambiar rápidamente de tendencia.

Es lo que le ha ocurrido a los Sacramento Kings de Domantas Sabonis. Los de la capital de California son el equipo más en forma de la NBA ahora mismo, el que tiene la mejor racha de victorias consecutivas después de la derrota de Boston ante Chicago la pasada madrugada. Los Kings acumulan seis triunfos seguidos para colocarse en el quinto lugar de la Conferencia Oeste con un balance de 9-6. Son la franquicia de la NBA con más temporadas consecutivas sin presencia en los play off. Desde que en la temporada 2005/06 cayeran ante los Spurs en primera ronda no han pisado la postemporada. 16 temporadas pasaron. Perdieron los primeros cuatro partidos de la temporada, desde entonces ganaron nueve y perdieron sólo dos. No fue un calendario demasiado complicado, pero en la situación en la que estaban cualquier rival era difícil.

El fichaje durante la pasada temporada de Domantas Sabonis iba encaminado a hacer al equipo más sólido y fiable, lo que había conseguido en Indiana. El All Star formado en Los Guindos está siendo una de las claves en esta mejora. Promedia 17.6 puntos (62% en tiros de dos, 31% en tiros de tres y 74% en libres), 10.9 rebotes y 6.1 asistencias, ofreciendo solidez al equipo californiano, que ha estado en perenne reconstrucción y que tuvo varias elecciones deplorables del draft, dejando escapar a algunas estrellas. Por ejemplo, en 2018, cuando escogió a Bagley dejando escapar a Luka Doncic o Trae Young.

Con 26 años, el canterano del Unicaja se acerca al momento de madurez de su carrera. Ha sido dos veces All Star y en Indiana jugó varias temporadas play off sin poder llegar muy lejos. Ahora está en una franquicia histórica que lleva varios lustros de capa caída. Llevarla a jugar la postemporada sería un hito más en su carrera, en la que también intenta conseguir registros con su selección. En el pasado Eurobásket se quedó a poco de tumbar a la campeona España.