Domas Sabonis roza el triple doble ante Orlando.

No fue esta vez necesaria una actuación monstruosa de Domantas Sabonis para la victoria de los Sacramento Kings en la NBA. El canterano del Unicaja, no obstante se quedó muy cerca de un triple doble en la victoria de los californianos ante Sacramento Kings (136-111), que les permite ascender a la quinta plaza de la conferencia Oeste, con un balance de 21-18, en puesto de play off directo, algo que no se consigue desde hace más de 15 años, la peor racha vigente en la liga.

Domas firmó 12 puntos (4/11 en tiros de dos, 1/1 en triples y 1/2 en tiros libres), 10 rebotes y ocho asistencias en 31 minutos para su equipo, que está elevando su nivel desde que el lituano de Torremolinos llegó.