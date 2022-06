España avisa a EEUU (69-73)

En un repleto Juan Gómez Juanito, España jugó en Fuengirola su último partido de preparación para el Mundial sub 17 de Málaga. Y lo hizo ante el rival más complicado posible, Estados Unidos, selección invicta en esta categoría desde que en 2010 se instauraran los Mundiales. La mayor cantera del mundo produce jugadores de un nivel extraordinario en cada camada y algunos de la 2005/06 mostrarán sus habilidades en este escaparate planetario, con Málaga como epicentro. A ese equipo la selección le exigió hasta el final del partido (69-73). Y se llevó la impresión de que no es inabordable si ambos equipos se encuentran en una instancia posterior, lo cual no es poco vistos los antecedentes. Se cierra una fase de preparación exigente y creciente en rendimiento, con cuatro victorias (Francia, Australia, Lituania y República Dominicana) y dos derrotas (Serbia y esta última).

Esta España que genera expectativas muy altas por el talento de esta generación ya jugó un primer tiempo de un nivel excelente, la mayor parte del tiempo por delante. Era el tercer partido en tres días para el equipo de Javi Zamora, ya con los 12 jugadores definitivos que jugarán en Alhaurín de la Torre y, es de esperar, Málaga desde los cuartos de final.

El partido comenzó, tras 20 minutos de dilatación por la rotura de un tablero, gobernado por un Sergio de Larrea excelso. El joven exterior del Valencia Básket, el club con más representantes en la lista (cuatro), lanzó con varias asistencias al equipo hasta colocar un 13-5 en el marcador. Ejecutaba su compañero de equipo Pablo Navarro, zurdo que tiene varias herramientas para meter. Por dentro, una pareja que no sería de extrañar ver a medio plazo en la selección absoluta: Izan Almansa, una bestia reboteadora (13 al final) pero mucho más, y Aday Mara (13 puntos, cinco rebotes y tres tapones), el gigante maño que es llama la atención por sus fundamentos y su movilidad y que es el faro de esta generación. Con 22-18 se llegaba al final del primer cuarto.

Estados Unidos, que el día anterior había aterrizado y jugado a las pocas horas ante Lituania, aún está también en proceso de conocimiento y construcción, ha cambiado varios jugadores respecto al del verano pasado en el sub 16 americano. España arrastra el déficit de no haber competido oficialmente por la pandemia, aunque es un grupo de jugadores que desde los programas de detección de talento de la sub 12 y sub 13 se conoce y ha trabajado con regularidad junto.

En el segundo cuarto, el equipo americano recortó y se marchó con un punto de renta (38-39) y en el tercer cuarto pisó el acelerador. La tradicional presión y las manos rápidas que marcan la diferencia de los yankees en cualquiera de sus categorías aparecieron y a España le costó más interpretarlo y salir de la presión. Llegó a marcharse por 11 puntos el combinado americano (42-53), pero una buena reacción en los dos minutos finales y un triple sobre la bocina del madridista Vidarte dejaba el marcador en 52-55 con 10 minutos por jugar. Zamora rotaba y repartía minutos. Los tenían los cajistas Álvaro Folgueiras, que parece el primer pívot suplente y dio presencia y energía al equipo, y Rubén Vicente, que se ha ganado su plaza en el equipo pese a que en los últimos partidos no ha estado fino en su arma letal del triple. Pero ya entrarán.

Volvió a ponerse España por delante (58-55) ya en el periodo final, en unos momentos en los que ya el nivel parecía de campeonato más que de amistoso. Los americanos subían la presión y forzaban alguna pérdida de más. Tuvo una última ventaja con 64-63 España a falta de cuatro minutos, pero ahí los americanos impusieron físico y defensa. Hubo una última opción, pero Holland robó dos rechaces de tiros libres que podrían haber dado una bola para la prórroga. Un triple de Mara dejó a dos, pero ya no hubo tiempo. En cualquier caso, un gran test que permite a España extraer conclusiones más que positivas para la próxima Copa del Mundo malagueña sub 17. Si hay que ganar al equipo más poderoso, que sea en 10 días en el Carpena...