Fotis Katsikaris: "Me siento avergonzado y pido perdón por la imagen de hoy"

El Unicaja dio una exhibición en su casa para recibir a un viejo conocido, como es el caso de su exentrenador, Fotis Katsikaris. Los malagueños mantuvieron un ritmo ofensivo muy alto lo que puso en tela de juicio la actuación ofensiva del Bàsquet Girona, que permitió bastantes puntos a pesar de la gran actuación del conjunto de la Costa del Sol que se quedó a unos escasos tres puntos de igualar su mejor marca de puntos en la cancha del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

El técnico heleno llegó a la sala de prensa para la rueda de prensa posterior con una cara clara de disgusto tras el duelo entre catalanes y andaluces en el que le tocó a él la cara mala de la moneda. "No voy a hacer una valoración porque no habría partido. Solo me siento avergonzado y pido perdón a nuestra afición y a los seguidores del baloncesto por la imagen que se ha visto hoy de nosotros", dijo en su momento de comenzar con este trámite con la típica valoración de lo que ha sido el partido.

Después de esto, Fotis Katsikaris solo respondió a una pregunta más que fue sobre el tercer cuarto y mantuvo una actitud de estar bastante enfadado por lo sucedido en la cancha y respondió en la línea de lo que se podía apreciar por su expresión corporal e incluso actitud: "No estoy para hacer una valoración o análisis de un tercer cuarto, o de un primero. No éramos capaces de hacer faltas, ha sido un tema de actitud".

Así finalizó un reencuentro que comenzó con aplausos al unísono de toda la grada del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena al ser presentado en la previa del encuentro liguero entre los de la entidad de la Costa del Sol y el Bàsquet Girona.