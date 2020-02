La temporada de regreso a España tras cinco años en Estados Unidos no está saliendo de manera ideal para Francis Alonso. El malagueño, que firmó por el Unicaja, el club en el que se formó, hasta 2022 el pasado verano una vez acabó su exitoso periplo universitario en Greensboro, marchó cedido a Fuenlabrada, un destino en el que, por ejemplo, Alberto Díaz sí cuajó años atrás y cogió los minutos de vuelo necesarios para regresar al primer equipo.

Pero no ha sido el caso de Alonso. La situación no ha variado desde el cambio de entrenador, Paco García por Jota Cuspinera. Apenas ha jugado una veintena de minutos oficiales el malagueño esta temporada. No ha dejado de trabajar duro, pero después de una lesión, un edema óseo en un tobillo, ya desapareció de los planes del equipo fuenlabreño.

En las últimas semanas se han valorado soluciones para encontrar vías de salida y que el escolta no perdiera la temporada sin competir. Y se ha llegado a un acuerdo para que el jugador fiche por el Liberbank Oviedo de la Liga LEB hasta final de temporada. Con el club asturiano hay buena relación, allí estuvieron cedidos en las últimas temporadas Ignacio Rosa, Romaric Belemene y Kenan Karahodzic cuando estaban bajo la disciplina cajista.

El Oviedo está en la zona baja de la LEB. Es 16º, con un balance de 7-14. Lo dirige Javi Rodríguez, antiguo base de dilatada trayectoria en la ACB. Ya también hubo conversaciones para ceder a Morgan Stilma, que finalmente se fue al Villarrobledo de LEB Plata.

Eduardo García, presidente del Unicaja, ya se había referido días atrás a la situación, emplazando también a la agencia de representación del jugador, BDA Sports, a buscar una solución que beneficiara a todas las partes. "Yo lamento las circunstancias que han concurrido en la cesión que hemos hecho con Fuenlabrada. Lo lamento por el jugador fundamentalmente porque como es patrimonio del club. Su agencia también tiene que valorarlo y negociar. Esto es una cosa que no es solamente nuestra. Él era el primero que quería, al igual que su agencia. El Fuenlabrada se dirigió expresamente a nosotros deseando al jugador. El entrenador que en ese momento había [Jota Cuspinera], que lo conocía de las selecciones inferiores, era el que deseaba que estuviese. El jugador, que lo conocía, también. Se daban todas las confluencias. Luego lamentablemente tienen que conjuntarse muchas cosas".

La solución se ha encontrado y Francis Alonso se marcha a Oviedo. Es un jugador en el que el Unicaja tiene esperanzas en que a medio plaza sea parte del primer equipo. Tendrá unos meses en Asturias para demostrar la calidad que atesora. Así lo afirmaba Héctor Galán, director general del club asturiano: “Esta incorporación se hace con la intención de ayudar al equipo a salir de esta situación complicada que tenemos desde el punto de vista clasificatorio. Francis viene a reforzar el juego exterior procedente del Fuenlabrada, equipo con el que no ha tenido muchos minutos y para él también es una buena oportunidad de terminar el año jugando, que al final es lo más importante para los jugadores que están empezando. Puede ocupar varias posiciones en el campo y creo que nos puede aportar mucho dinamismo, puntos y generación de juego para el resto de los compañeros. Deseamos una pronta adaptación tanto al equipo como a la ciudad ya que eso será buena señal para todos".