En la derrota en Estambul del Unicaja, la sucesión entre los buenos minutos del inicio y los horribles que vinieron después señala, para lo bueno y para lo malo, más por lo segundo, a todo el equipo.

Deon Thompson

El americano encadena varios partidos malos. Tiene poco peso en los encuentros, incluso cuando hace mejores números. En Estambul fue superado.

Jaime Fernández

Intentó darle al equipo un poco de energía, aportó ocho puntos aunque no esté a su mejor nivel físico.

Avramovic

Salió ya con el equipo 20 abajo. No es que hiciera mucho, apenas una canasta en ocho minutos, pero lo cierto es que con él en pista se ganó el parcial.

Axel Toupane

En un partido en el que se le esperaba. Estuvo correcto, pero se aguarda que tenga más peso, que sea más desequilibrante en contextos más exigentes.

Alberto Díaz

Está algo inseguro subiendo balón, pierde más balones de lo habitual. Intentó dar brío a la defensa y metió un triple que daba la máxima renta.

Josh Adams

El americano metió 10 puntos en el primer cuarto, después no siguió al mismo nivel. Y, si no mete, no es bueno para el equipo porque abusa del bote y no hace jugar a sus compañeros.

Frank Elegar

Acabaría con seis puntos y seis rebotes. El Galatasaray metió muchos puntos bajo el aro, con él fueron menos.

Adam Waczynski

Máximo anotador del equipo, con 17 puntos. 15 de ellos en el cuarto final, comprimiendo algo el marcador.

Melvin Ejim

Buenos minutos defensivos, con él hay menos desajustes. Ofensivamente sigue algo romo, pero es de los que suele aportar siempre que sale a jugar.

Carlos Suárez

Muy bien en la primera rotación, en la primera mitad, marcando el ritmo delante y atrás. No tuvo el mismo nivel después y acabó jugando sólo 12 minutos.

Gerun

Mal partido del pívot ucraniano, superado por los interiores rivales. Es voluntarioso, aunque queda la duda de si a máximo nivel puede ser también productivo.